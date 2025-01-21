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"Російські човни - всюди": Трамп сказав, навіщо хоче купити Гренландію

Віталій Кірсанов
21 січня 2025, 12:57
74
На думку Трампа, Данія не здатна забезпечити належний контроль над територією.
Гренландія
Гренландія потрібна США для боротьби з Росією і Китаєм / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

Коротко:

  • Трамп неодноразово наголошував на необхідності купівлі Гренландії
  • Ці заяви викликали хвилю обурення в Данії та Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що США повинні придбати Гренландію з міркувань міжнародної безпеки, згадавши про загрози з боку Росії та Китаю. Про це Трамп сказав, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому під час підписання низки виконавчих указів у свій перший день на посаді, пише Politico.

На думку Трампа, Данія не здатна забезпечити належний контроль над територією.

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"Гренландія - чудове місце. Нам це потрібно для міжнародної безпеки. Я впевнений, що Данія поступиться, адже їм не вистачає ресурсів для підтримки цієї території", - заявив Трамп.

Він додав: "Гренландія потрібна не тільки нам, вона важлива для міжнародної безпеки. Російські човни, китайські військові кораблі - вони всюди, а Данія не може це контролювати".

Трамп неодноразово наголошував на необхідності купівлі Гренландії, називаючи це "абсолютною потребою" для США, і не відкидав можливості використання військової сили.

Ці заяви викликали хвилю обурення в Данії та Гренландії. Лідери обох територій зазначили, що Гренландія не може бути предметом захоплення.

Багата на корисні копалини Гренландія має стратегічне значення для безпеки і торгівлі, особливо в умовах зростання інтересу світових держав до Арктики. На острові також розташована військова база США.

Хоча Трамп не згадав Гренландію у своїй інавгураційній промові, він продовжує приділяти цьому питанню увагу. Президент також зазначив, що його старший син, Дональд Трамп-молодший, відвідав острів на початку місяця, назвавши цей візит частиною спроб налагодити зв'язки.

"Люди Гренландії незадоволені Данією. Вони, здається, позитивно ставляться до нас. Наші представники, включно з моїм сином, були там два тижні тому, і, схоже, ми їм подобаємося. Подивимося, що буде далі", - сказав Трамп.

Пропозиція Трампа про купівлю Гренландії - останні новини за темою

Раніше Данія надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Трамп заявляв, що контроль над Гренландією необхідний для національної безпеки США у відносинах з Росією і Китаєм.

Як повідомляв Главред, Трамп розглядає можливість приєднання Гренландії для розширення впливу країни і створення історичної спадщини. За словами анонімного джерела Reuters, Трамп не планує використовувати військову силу, а замість цього має намір застосувати дипломатичний або економічний тиск.

Нагадаємо, прессекретарка Трампа Анна Келлі заявила, що риторика Дональда Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами є частиною ширшої стратегії, спрямованої на посилення позицій США на міжнародній арені.

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Гренландія - що про неї відомо

Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила в Європейське економічне співтовариство (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади.

Зараз Гренландія - це автономна територія і по суті окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно.

Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного та Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки і з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою.

США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією.

Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, а його політика призвела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію.

Колишній міністр фінансів Роберт Дж. Вокер 1867 року дізнався, що Данію можуть схилити продати обидва острови, коли вів перемовини щодо купівлі данських колоній у Карибському морі у Вест-Індії. Сьюард доручив підготувати звіт про ресурси Гренландії та Ісландії, але його надії зруйнувалися, коли в Сенаті провалилося голосування за угоду щодо данської Вест-Індії. Через 50 років ці колонії все ж будуть викуплені і стануть Віргінськими островами США.

Другу спробу було зроблено після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала Данію під час шестигодинної операції в березні 1940 року. Рік потому данський посол у США, який не підпорядковувався окупаційному уряду, підписав угоду про розміщення американських баз на Гренландії.

За час військової окупації США побудували на острові кілька об'єктів. А після війни ідею купівлі обговорювали настільки серйозно, що, згідно з опитуванням Gallup, 1946 року 33% американців підтримали варіант із придбанням за 1 млрд доларів. У підсумку Данія відхилила заявку і запропонувала Гренландії статус повноправного члена королівства, а не колонії.

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