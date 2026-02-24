"Промурашило": зірка "Володаря перснів" зворушливо підтримав Україну

Ви дізнаєтеся:
- Британський актор Ієн Маккеллен підтримав Україну в річницю вторгнення
- Як він це зробив
Британський актор Ієн Маккеллен, відомий усьому світу за ролями Гендальфа у "Володарі перснів" та Магнето у "Людях Ікс", зворушливо підтримав Україну в річницю повномасштабного вторгнення РФ. Відео із зіркою з'явилося в Instagram "Ukraine WOW".
Актор продекламував вірш відомого українського поета і воїна ЗСУ Артура Дроня "Перше до коринтян". У вірші, який відсилає до відомого християнського тексту авторства апостола Павла, оспівується любов, яку українці виявляють під час війни. Автор підкреслює, що українські захисники, переживаючи труднощі і ризикуючи життям, несуть службу заради тих, кого люблять.
Ієн Маккеллен прочитав англомовну версію вірша, щоб вкотре привернути увагу світу до трагедії війни, яку РФ принесла українському народу.
"Дякуємо за підтримку, дорогий сер Маккеллен!", — написали на сторінці "Ukraine WOW".
Вчинок актора розчулив українську аудиторію. У коментарях вони висловили захоплення своїм кумиром. Відзначився під публікацією і автор вірша — Артур Дронь подякував усім за підтримку.
"Промурашило"
"Дякую за підтримку"
"Незвичайна, абсолютна мудрість. Незважаючи на все, любов не припиняється"
Артур Дронь "Перше до коринтян" — вірш українською мовою:
