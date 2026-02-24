"Промурашило": зірка "Володаря перснів" зворушливо підтримав Україну

Ієн Маккеллен прочитав вірш відомого поета-воїна ЗСУ.

Ієн Маккеллен підтримав Україну / колаж: Главред, фото: imdb.com

Британський актор Ієн Маккеллен підтримав Україну в річницю вторгнення

Як він це зробив

Британський актор Ієн Маккеллен, відомий усьому світу за ролями Гендальфа у "Володарі перснів" та Магнето у "Людях Ікс", зворушливо підтримав Україну в річницю повномасштабного вторгнення РФ. Відео із зіркою з'явилося в Instagram "Ukraine WOW".

Актор продекламував вірш відомого українського поета і воїна ЗСУ Артура Дроня "Перше до коринтян". У вірші, який відсилає до відомого християнського тексту авторства апостола Павла, оспівується любов, яку українці виявляють під час війни. Автор підкреслює, що українські захисники, переживаючи труднощі і ризикуючи життям, несуть службу заради тих, кого люблять.

Ієн Маккеллен фільми / фото: imdb.com

Ієн Маккеллен прочитав англомовну версію вірша, щоб вкотре привернути увагу світу до трагедії війни, яку РФ принесла українському народу.

"Дякуємо за підтримку, дорогий сер Маккеллен!", — написали на сторінці "Ukraine WOW".

Вчинок актора розчулив українську аудиторію. У коментарях вони висловили захоплення своїм кумиром. Відзначився під публікацією і автор вірша — Артур Дронь подякував усім за підтримку.

"Промурашило"

"Дякую за підтримку"

"Незвичайна, абсолютна мудрість. Незважаючи на все, любов не припиняється"

Артур Дронь "Перше до коринтян" — вірш українською мовою:

Про персону: сер Ієн Маккеллен Сер Ієн Мюррей Маккеллен — британський актор. Отримав широке визнання як майстер шекспірівського репертуару, після чого здобув світову славу завдяки участі у великобюджетних міжнародних кінопроектах (мутант Магнето в серії фільмів "Люди Ікс", чарівник Гендальф у кінотрилогіях "Володар кілець" і "Хоббіт"). BBC стверджує, що ролі МакКеллена забезпечили йому місце серед головних англійських акторів театру і кіно. Будучи одним з провідних акторів британської сцени, Маккеллен зіграв у понад 70 театральних постановках і 60 фільмах.

