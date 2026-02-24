Рус
Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

Віталій Кірсанов
24 лютого 2026, 13:32
Лондон ввів майже 300 нових обмежувальних заходів, спрямованих на ключові джерела доходів російської економіки.
Британія посилила тиск на РФ
Британія посилила тиск на РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Коротко:

  • Під санкції потрапила трубопровідна компанія "Транснефть"
  • Окремий блок нових заходів спрямований проти схем обходу санкцій

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Велика Британія оголосила про введення наймасштабнішого пакету санкцій проти РФ з 2022 року. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті британського уряду.

Лондон ввів майже 300 нових обмежувальних заходів, спрямованих на ключові джерела доходів російської економіки - перш за все енергетичний сектор, включаючи експорт нафти, а також на постачальників військової продукції, задіяної у війні.

відео дня

Зокрема, під санкції потрапила одна з найбільших у світі трубопровідних компаній - "Транснефть", що забезпечує транспортування понад 80% російського нафтового експорту. Британська влада розраховує, що це додатково ускладнить Москві пошук покупців нафти, яка вже перебуває під міжнародними обмеженнями.

За оцінкою уряду, діючі санкції вже позбавили диктатора Володимира Путіна понад 450 млрд доларів потенційних доходів - суми, порівнянної з фінансуванням ще двох років війни. Доходи Росії від продажу нафти зараз знаходяться на мінімальному рівні з 2020 року, а економіка демонструє ознаки стагнації.

Окремий блок нових заходів спрямований проти схем обходу санкцій. Обмеження торкнулися 175 компаній, пов'язаних з нафтовою мережею 2Rivers, а також 48 танкерів так званого "тіньового флоту", що використовуються для перевезення російської нафти.

Крім того, санкційний список поповнили:

  • 49 фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російського військово-промислового комплексу та постачання компонентів для озброєння і безпілотників, включаючи іноземних постачальників критично важливих технологій;
  • три компанії у сфері цивільної ядерної енергетики;
  • шість об'єктів російської галузі скрапленого природного газу (СПГ);
  • дев'ять російських банків, що здійснюють міжнародні розрахунки, пов'язані з фінансуванням військових витрат.

Як країни ЄС можуть завдати нищівного удару по режиму Путіна - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, процес затримання російських танкерів з "тіньового флоту" може стати кінцем російському експорту нафти.

Якби до цього процесу підключилися ще й європейці, то настав би кінець не тільки експорту, але й кінець Росії. Експерт зазначив також, що весь експорт нафти РФ фактично йде через два моря - Балтійське і Чорне.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна ввела чергові санкції проти компаній, що поставляють критичні компоненти для виробництва ракет і безпілотників РФ, а також проти російського фінансового сектора.

Раніше також президент США Дональд Трамп прийняв рішення продовжити ще на один рік режим надзвичайного стану, в рамках якого діє низка санкцій проти Росії.

Напередодні стало відомо, що Зеленський підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною "тіньового флоту" Росії.

Інші новини

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції новини Великобританії санкції США санкції проти Росії війна Росії та України
"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

