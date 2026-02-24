Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

Лондон ввів майже 300 нових обмежувальних заходів, спрямованих на ключові джерела доходів російської економіки.

Британія посилила тиск на РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Коротко:

Під санкції потрапила трубопровідна компанія "Транснефть"

Окремий блок нових заходів спрямований проти схем обходу санкцій

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Велика Британія оголосила про введення наймасштабнішого пакету санкцій проти РФ з 2022 року. Відповідне повідомлення опубліковано на офіційному сайті британського уряду.

Лондон ввів майже 300 нових обмежувальних заходів, спрямованих на ключові джерела доходів російської економіки - перш за все енергетичний сектор, включаючи експорт нафти, а також на постачальників військової продукції, задіяної у війні.

Зокрема, під санкції потрапила одна з найбільших у світі трубопровідних компаній - "Транснефть", що забезпечує транспортування понад 80% російського нафтового експорту. Британська влада розраховує, що це додатково ускладнить Москві пошук покупців нафти, яка вже перебуває під міжнародними обмеженнями.

За оцінкою уряду, діючі санкції вже позбавили диктатора Володимира Путіна понад 450 млрд доларів потенційних доходів - суми, порівнянної з фінансуванням ще двох років війни. Доходи Росії від продажу нафти зараз знаходяться на мінімальному рівні з 2020 року, а економіка демонструє ознаки стагнації.

Окремий блок нових заходів спрямований проти схем обходу санкцій. Обмеження торкнулися 175 компаній, пов'язаних з нафтовою мережею 2Rivers, а також 48 танкерів так званого "тіньового флоту", що використовуються для перевезення російської нафти.

Крім того, санкційний список поповнили:

49 фізичних та юридичних осіб, причетних до підтримки російського військово-промислового комплексу та постачання компонентів для озброєння і безпілотників, включаючи іноземних постачальників критично важливих технологій;

три компанії у сфері цивільної ядерної енергетики;

шість об'єктів російської галузі скрапленого природного газу (СПГ);

дев'ять російських банків, що здійснюють міжнародні розрахунки, пов'язані з фінансуванням військових витрат.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

