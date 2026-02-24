"Зміни в ньому точно бачу": Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ

Син Марічки Падалко служить у лавах ЗСУ.

Марічка Падалко про сина у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марічка Падалко

Відома українська ведуча Марічка Падалко розповіла про своїх чоловіків, які захищають Україну в лавах ЗСУ. У жовтні минулого року 18-річний син зірки Михайло приєднався до Сил безпілотних систем. В інтерв'ю OBOZ.ua ведуча зізналася, які зміни помітила в синові.

Михайло підписав контракт із ЗСУ за прикладом свого батька Єгора Соболєва — журналіста і колишнього народного депутата. Він став на захист України з першого дня війни, брав участь у визволенні Київської області від російських загарбників, воював на сході та півдні країни. Приклад батька настільки надихнув Михайла, що після досягнення повноліття він відразу прийняв рішення підписати контракт. Син зірки просить маму не говорити про його службу публічно, оскільки вважає, що популярність повинна корелюватися з його реальним внеском.

"Мої хлопці дуже небагатослівні. Витягнути щось із сина – взагалі завдання не з простих. Він дуже зосереджений на тому, що робить, дуже вимогливий до себе і переконаний, що поки що недостатньо зробив для перемоги. Саме тому не хоче, щоб ми згадували про нього публічно. На його переконання, будь-яке поширення імені в медіа має відповідати реальному внеску. Тому ми говоримо про нього небагато. Він хоче бути Михайлом Соболєвим – не нашим сином. І ми це поважаємо", – поділилася Падалко.

Марічка Падалко та Єгор Соболєв / фото: instagram.com, Марічка Падалко

Ведуча відверто розповіла, які зміни відбулися з Михайлом, який пішов на війну, ледь досягнувши повноліття. Незважаючи на труднощі, Марічка впевнена — її син знайшов своє місце.

"Які зміни в ньому точно бачу — це те, що з тих пір, як він мобілізувався, став щасливішим. Тому що до 18 років його не покидало відчуття, що він не там, де повинен бути. Йому дуже боліло, що він осторонь. А зараз відчуваю – він на своєму місці. Там, куди прагнув всі роки, відтоді як почалася велика війна", – розповіла знаменитість.

Незважаючи на тривоги, пов'язані зі службою рідних, Падалко намагається жити сьогоднішнім днем і не будувати довгострокових планів. Це допомагає їй не впадати у відчай і продовжувати помічати позитив у житті.

Марічка Падалко - діти / фото: instagram.com, Марічка Падалко

"З тих пір, як я прийняла цю думку — що війна не є всім нашим життям, стало значно легше. Я перестала жити в режимі очікування. Нічого не чекати — просто жити сьогоднішнім днем. Єдиний термін, який дозволяю собі рахувати, – це дворічний контракт сина. Це єдине, що можна осягнути, дозволити собі про щось помріяти. Все інше – поза плануванням. Хоча переконана: нам потрібно вчитися жити під час війни, вміти бачити хороше, не впадати у відчай", – вважає ведуча.

Марічка Падалко / інфографіка: Главред

