Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Зміни в ньому точно бачу": Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ

Христина Трохимчук
24 лютого 2026, 11:33
Син Марічки Падалко служить у лавах ЗСУ.
Марічка Падалко про сина у ЗСУ
Марічка Падалко про сина у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марічка Падалко

Ви дізнаєтеся:

  • Хто з родини Марічки Падалко став військовослужбовцем
  • Як змінився син відомої ведучої

Відома українська ведуча Марічка Падалко розповіла про своїх чоловіків, які захищають Україну в лавах ЗСУ. У жовтні минулого року 18-річний син зірки Михайло приєднався до Сил безпілотних систем. В інтерв'ю OBOZ.ua ведуча зізналася, які зміни помітила в синові.

Михайло підписав контракт із ЗСУ за прикладом свого батька Єгора Соболєва — журналіста і колишнього народного депутата. Він став на захист України з першого дня війни, брав участь у визволенні Київської області від російських загарбників, воював на сході та півдні країни. Приклад батька настільки надихнув Михайла, що після досягнення повноліття він відразу прийняв рішення підписати контракт. Син зірки просить маму не говорити про його службу публічно, оскільки вважає, що популярність повинна корелюватися з його реальним внеском.

відео дня

"Мої хлопці дуже небагатослівні. Витягнути щось із сина – взагалі завдання не з простих. Він дуже зосереджений на тому, що робить, дуже вимогливий до себе і переконаний, що поки що недостатньо зробив для перемоги. Саме тому не хоче, щоб ми згадували про нього публічно. На його переконання, будь-яке поширення імені в медіа має відповідати реальному внеску. Тому ми говоримо про нього небагато. Він хоче бути Михайлом Соболєвим – не нашим сином. І ми це поважаємо", – поділилася Падалко.

Марічка Падалко та Єгор Соболєв
Марічка Падалко та Єгор Соболєв / фото: instagram.com, Марічка Падалко

Ведуча відверто розповіла, які зміни відбулися з Михайлом, який пішов на війну, ледь досягнувши повноліття. Незважаючи на труднощі, Марічка впевнена — її син знайшов своє місце.

"Які зміни в ньому точно бачу — це те, що з тих пір, як він мобілізувався, став щасливішим. Тому що до 18 років його не покидало відчуття, що він не там, де повинен бути. Йому дуже боліло, що він осторонь. А зараз відчуваю – він на своєму місці. Там, куди прагнув всі роки, відтоді як почалася велика війна", – розповіла знаменитість.

Незважаючи на тривоги, пов'язані зі службою рідних, Падалко намагається жити сьогоднішнім днем і не будувати довгострокових планів. Це допомагає їй не впадати у відчай і продовжувати помічати позитив у житті.

Маричка Падалко - діти
Марічка Падалко - діти / фото: instagram.com, Марічка Падалко

"З тих пір, як я прийняла цю думку — що війна не є всім нашим життям, стало значно легше. Я перестала жити в режимі очікування. Нічого не чекати — просто жити сьогоднішнім днем. Єдиний термін, який дозволяю собі рахувати, – це дворічний контракт сина. Це єдине, що можна осягнути, дозволити собі про щось помріяти. Все інше – поза плануванням. Хоча переконана: нам потрібно вчитися жити під час війни, вміти бачити хороше, не впадати у відчай", – вважає ведуча.

Марічка Падалко
Марічка Падалко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наташа Корольова спровокувала черговий скандал у родині. Цього разу співачка вирішила публічно "провчити" свого чоловіка Тарзана, демонстративно проігнорувавши його важливе свято і позбавивши чоловіка привітань.

Також Наталка Денисенко розповіла, що думає про актрис, які можуть стати для неї серйозними суперницями. Зірка зазначила, що сьогодні кожна українська актриса має власну особливість, яка робить її унікальною і цікавою.

Вас може зацікавити:

Про персону: Марічка Падалко

Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Марічка Падалко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

13:32Світ
"Таке відбувається вперше": на Заході заявили про критичну для Кремля ситуацію

"Таке відбувається вперше": на Заході заявили про критичну для Кремля ситуацію

12:17Війна
Висока вода наближається: Київ та низку регіонів попередили про загрозу потопів

Висока вода наближається: Київ та низку регіонів попередили про загрозу потопів

11:05Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Майже 20 років жило з ім'ям жінки, чий прах ніс Сталін - що це за місто України

Майже 20 років жило з ім'ям жінки, чий прах ніс Сталін - що це за місто України

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Останні новини

13:58

"Промурашило": зірка "Володаря перснів" зворушливо підтримав Україну

13:56

Кіт влаштував несподіваний "страйк": не дозволив господареві вийти з домуВідео

13:52

Жінка відкладала всього по 15 доларів для племінниці: її баланс вражає

13:47

Гороскоп на завтра 25 лютого: Дівам - непорозуміння, Терезам - подарунок

13:44

Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
13:32

Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

13:23

Дієтологи б'ють на сполох: яка небезпечна риба заполонила усі супермаркети

13:18

Гороскоп Таро на сьогодні, 25 лютого: Овнам - запитати себе, Левам - внесок

12:59

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

Реклама
12:55

"Він руйнує країну": Роберт Де Ніро знову різко висловився про Трампа

12:48

Оля Фреймут відвезла дітей до "американської" дочки — як вони виглядають

12:39

Удар по гаманцях: продукт, який українці купують пачками, неочікувано подорожчав

12:33

Що означає "Мир на умовах України"?Погляд

12:30

Мистецтво на зламі сезонів: у "Софії Київській" відкривається масштабний виставковий проєкт новини компанії

12:28

Чотири роки війни в Україні: Жданов заявив про стратегічний провал РФ

12:18

Сніг з дощем: яка погода буде в Харкові найближчими днями

12:17

Сильна армія та принципи справедливості: Буданов про ключ до безпечного майбутнього України

12:17

"Таке відбувається вперше": на Заході заявили про критичну для Кремля ситуацію

11:45

Як часто потрібно мити підлогу: помилки псують паркет, плитку і ламінат

11:42

Не лише троянди: які квіти найкраще підходять для онлайн-бізнесу

Реклама
11:36

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

11:35

Путіністка Симоньян набрала вагу: як вона виглядає

11:33

"Зміни в ньому точно бачу": Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ

11:32

Час спилювати чи ні: як визначити, чи дерево померлоВідео

11:30

Наречена здивувала друзів і гостей несподіваним проханням: що вона попросила

11:05

Замах на Юсова: Росія прагне знищити саме затятих проукраїнських діячів, - Жданов

11:05

Висока вода наближається: Київ та низку регіонів попередили про загрозу потопів

10:58

Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ознак компромісу немає - Bloomberg

10:56

Україна примусить Росію до миру: Федоров розповів про план війни

10:49

Чоловік покійної Фріске просить допомоги з сином

10:43

"Роки болю": українські знаменитості згадали 24 лютого 2022 року

10:43

Трамп хоче ефектного фіналу війни: Зеленський сказав, що не влаштовує Київ

10:17

Наташа Корольова помстилася чоловікові за публічне приниження: "Злий був"

09:56

Як чотири роки повномасштабної війни змінили Зеленського та Путіна - Sky News

09:55

Перемога РФ не вирішена: WSJ виділило п'ять висновків через чотири роки війни

09:55

"Іноді страшно": Володимир Зеленський зробив зізнання про дочку

09:27

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

09:02

Грошовий прорив березня: три знаки зодіаку притягнуть багатство як магніт

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 24 лютого (оновлюється)

08:41

Зеленський вперше показав свій бункер і зробив важливу для українців заяву

Реклама
08:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 лютого (оновлюється)

08:29

РФ атакувала Запоріжжя та райони: окупанти завдали понад 900 ударів за добуФото

08:17

Карта Deep State онлайн за 24 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Всупереч планам Кремля: Сили оборони просунулися на важливих ділянках фронту

07:27

УЗ терміново змінила графіки в шести регіонах: поїзди не доїжджають до кінцевих станцій

07:05

Зеленський жорстко відповів на ідею поступок щодо Донбасу

06:20

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяцьВідео

06:18

Великий піст 2026: які продукти під забороною і чим себе можна побалувати

06:10

Суд скасовує тарифи Трампа: що це означає для нашої війни?Погляд

05:50

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена Зеленська
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти