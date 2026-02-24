Удар по гаманцях: продукт, який українці купують пачками, неочікувано подорожчав

Цінники на популярний продукт в українських супермаркетах змінилися.

Ціни на вершкове масло стануть неприємною несподіванкою для багатьох українців / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

В Україні зросли ціни на вершкове масло

Пачка вершкового масла сьогодні коштує більше 110 гривень

Ціни на продукти в Україні постійно змінюються. Не виключенням є і молочні продукти. Зокрема, після короткотривалого зниження цін в українських супермаркетах знову подорожчало вершкове масло.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Ціни на масло двох популярних виробників станом на вівторок, 24 лютого, вищі за середньомісячні показники за січень поточного року.

Як супермаркети переписали ціни на масло

Вершкове масло Селянське 72,5% вагою 200 грамів тепер коштує в середньому 113,29 гривні, тоді як ще минулого місяця його продавали за 104,47 гривні за пачку.

Схожа ситуація з маслом Яготинське 73%. Його в супермаркетах продають в середньому за 116,40 гривні за 200 грамів замість 109,60 гривень, які масло коштувало у січні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чи зміняться ціни на продукти в Україні через обстріли - думка спеціаліста

Главред писав, що через удари Росії по енергосистемі України, продукти у магазинах постійно дорожчають. Про це розповів заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадамо, Главред писав, що за 2025 рік гречана крупа в Україні подорожчала майже на 28%. Зокрема, у грудні середня ціна за пачку крупи становила 44,88 гривні. Наразі тред підняття вартості продовжується.

Раніше повідомлялося, що головною причиною подорожчання картоплі є те, що запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються. Картоплю пропонують до продажу в діапазоні 7-14 гривень за кілограм.

Напередодні стало відомо, що ціни на соняшникову олію в Україні помітно підвищилися у порівнянні з середньомісячними показниками за січень поточного року.

