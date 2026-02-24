Лідери Європи приїхали в Україну говорити про війну: головні рішення та заяви

Спершу пролунали відкриті публічні заяви, потім учасники перейшли до закритої частини.

У вівторок, 24 лютого, у Києві розпочалося засідання "коаліції охочих" - об’єднання держав, що надають Україні військову та політичну підтримку. Подію приурочили до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ.

До відкритої частини дистанційно долучилися прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Трансляцію організував Офіс президента.

Глава України Володимир Зеленський повідомив, що головний акцент нинішнього засідання - посилення української ППО. За його словами, два дні тому Україна отримала половину обіцяних ракет, зокрема PAC‑2 та PAC‑3 для комплексів Patriot.

Заявили європейських лідерів

Кір Стармер окреслив чотири ключові напрями, на яких має зосередитися коаліція:

вшанування стійкості українців у четверту річницю вторгнення;

зміна міжнародного наративу про нібито "успіхи" РФ, яка, за його словами, заплатила сотнями тисяч життів за мінімальні територіальні здобутки та руйнує власну економіку;

продовження військової допомоги Україні;

підготовка до післявоєнного відновлення.

Окремо британський прем’єр наголосив, що справедливий і тривалий мир можливий лише за умов врахування позиції України та дотримання принципу непорушності кордонів.

Водночас Емманюель Макрон заявив, що не очікує швидкого завершення війни, адже позиція Кремля залишається незмінною. Він закликав партнерів посилювати тиск на РФ і нарощувати підтримку України.

Фрідріх Мерц своєю чергою пояснив, що не зміг прибути до Києва особисто, але підкреслив важливість зустрічі. Канцлер подякував Україні за її внесок у безпеку Європи та наголосив на необхідності швидких і надійних гарантій, які унеможливлять нову російську агресію.

Коли завершиться активна фаза війни – думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду висловив думку щодо подальшого ходу переговорів у війні Росії проти України.

За його словами, президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення конфлікту.

"Швидше за все, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступить. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - зазначив Клочок.

Експерт підкреслює, що активізація переговорів може відбутися вже в найближчі тижні, і закликає враховувати політичні мотиви ключових учасників, зокрема прагнення Трампа продемонструвати досягнення миру на міжнародній арені.

Мирні перемовини - що відомо

Нагадаємо, президент України розповів, що на мирних переговорів у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, позиції сторін щодо територій, зокрема Донбасу, суттєво розходяться. Зеленський заявив, що Україна не вийде з Донбасу і не визнає окуповані території російськими. Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, під час останніх переговорів з обох сторін було досягнуто значного прогресу.

Також 21 лютого Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня та наголосив, що Україна готова працювати для досягнення результатів на переговорах. Він також висловив сподівання, що новий санкційний пакет ЄС посилить тиск на Росію.

Як повідомляв Главред, Україна, США та Росія досягли прогресу щодо механізму припинення вогню під час тристоронніх переговорів у Женеві. За даними джерела CNN, сторони змогли просунутися у визначенні того, як саме працюватиме режим припинення вогню.

Що таке "Коаліція охочих" Про створення коаліції в березні 2025 року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Це об'єднання країн Європи і не тільки, які обіцяють допомогу Україні в боротьбі з країною-агресором РФ. Назва об'єднання виникла завдяки заяві лідера Чехії Петра Павела. Офіційна назва - "Коаліція рішучих" (Coalition of the Resolute). Але в медіа та виступах політиків часто використовують й інший варіант - "Коаліція охочих" (Coalition of the Willing). Ключовий предмет обговорення учасників коаліції - можливе розгортання в Україні "міжнародних сил безпеки" в разі досягнення угоди про припинення вогню. У першому саміті коаліції взяли участь представники 18 країн, а під час онлайн-зустрічі 15 березня "коаліція охочих" збільшилася до 30 учасників. Роль очільників об'єднання беруть на себе Франція та Британія. До ініціативи приєдналися держави Євросоюзу, члени НАТО, а також країни поза цими блоками. Серед учасників: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Першим ідею відправки військ запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

