Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

Хлопчик змусив Кошмала понервувати.

Анна Кошмал діти - син акторки потрапив до лікарні з травмою руки / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Коротко:

Анна Кошмал з сином опинилися в лікарні через травму хлопчика

Зірка поділилася результатами рентгена

Українська акторка Анна Кошмал пережила вечір, повний стресу - разом із семирічним сином Михайлом вона опинилася в лікарні. Про це зірка повідомила у своєму блозі в Instagram.

Хлопчик травмував середній палець на правій руці. Кошмал опублікувала його фото з забинтованою кінцівкою.

Після рентгена стало зрозуміло, що травма несерйозна - перелому у Мишка немає. "Пальця не зламав. Я хотіла написати, що все добре, але він побачив і попросив передати, що все погано", - зі сміхом написала Анна Кошмал.

Анна Кошмал діти - син акторки потрапив до лікарні з травмою руки / фото: instagram.com/smorkovkina

Читайте також:

Про персону: Анна Кошмал Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

