Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

Анна Підгорна
24 лютого 2026, 13:44
Хлопчик змусив Кошмала понервувати.
Анна Кошмал
Анна Кошмал діти - син акторки потрапив до лікарні з травмою руки / колаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Коротко:

  • Анна Кошмал з сином опинилися в лікарні через травму хлопчика
  • Зірка поділилася результатами рентгена

Українська акторка Анна Кошмал пережила вечір, повний стресу - разом із семирічним сином Михайлом вона опинилася в лікарні. Про це зірка повідомила у своєму блозі в Instagram.

Хлопчик травмував середній палець на правій руці. Кошмал опублікувала його фото з забинтованою кінцівкою.

відео дня

Після рентгена стало зрозуміло, що травма несерйозна - перелому у Мишка немає. "Пальця не зламав. Я хотіла написати, що все добре, але він побачив і попросив передати, що все погано", - зі сміхом написала Анна Кошмал.

Син Анни Кошмал
Анна Кошмал діти - син акторки потрапив до лікарні з травмою руки / фото: instagram.com/smorkovkina
Син Анни Кошмал
Анна Кошмал діти - син акторки потрапив до лікарні з травмою руки / фото: instagram.com/smorkovkina

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що будинок відомого артиста знищила російська ракета. Від атаки окупантів постраждали племінники співака VARASH, які зараз у лікарні.

Також відомий ведучий Костянтин Грубич повідомив про трагедію. Його сім'я втратила свого матріарха, і зараз Грубичу складно уявити, як складеться їхнє життя без неї.

Читайте також:

Про персону: Анна Кошмал

Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ганна Кошмал
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Прямо з заводу по українцях: "Флеш" розповів про особливість ракетних атак РФ

Прямо з заводу по українцях: "Флеш" розповів про особливість ракетних атак РФ

14:46Україна
Лідери Європи приїхали в Україну говорити про війну: головні рішення та заяви

Лідери Європи приїхали в Україну говорити про війну: головні рішення та заяви

14:14Війна
Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

13:32Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Отримають шанс на багатство: гроші самі підуть до рук чотирьох знаків зодіаку

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Березень 2026 готує грошовий поворот для одного знака зодіаку: прогноз на місяць

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

Легендарні продукти часів СРСР: чому багато хто досі з ностальгією згадує їхній смак

Останні новини

16:00

Алла Пугачова приїде: в РФ зробили заяву

15:38

Жінка з'їла недосмажену рибу і втратила кінцівки: що сталося

15:20

"Картина була зрозумілою": чому Козловський пішов з армії

15:00

Як вирівняти нахилене дерево: простий спосіб, який врятує рослинуВідео

15:00

Шанувальники не впізнали Дана Балана - як він зараз виглядає

П'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі ЖдановимП'ятий рік повномасштабної війни: коли настане мир, і що ще задумав Путін – інтерв'ю зі Ждановим
14:46

Прямо з заводу по українцях: "Флеш" розповів про особливість ракетних атак РФ

14:45

Рецепт цікавих котлет з начинкою: вся справа в секретному соусіВідео

14:45

Три знаки зодіаку вступають у "білу смугу": попереду - радикальні зміни

14:40

Пустять танки через кордон: експерт розповів, куди РФ хоче відправити свою армію

Реклама
14:35

Завдяки СБУ Україна проводить успішні атаки по раніше неприступним об'єктам в рф, - експерт

14:20

Коли Благовіщення і батьківські суботи: церковний календар на березень 2026 року

14:15

Модні принти 2026: що носитимемо після епохи мінімалізму

14:14

Лідери Європи приїхали в Україну говорити про війну: головні рішення та заяви

13:58

"Промурашило": зірка "Володаря перснів" зворушливо підтримав УкраїнуВідео

13:56

Кіт влаштував несподіваний "страйк": не дозволив господареві вийти з домуВідео

13:52

Жінка відкладала всього по 15 доларів для племінниці: її баланс вражає

13:47

Гороскоп на завтра 25 лютого: Дівам - непорозуміння, Терезам - подарунок

13:44

Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

13:32

Найбільший санкційний пакет з 2022 року: Британія посилила тиск на РФ

13:23

Дієтологи б'ють на сполох: яка небезпечна риба заполонила усі супермаркети

Реклама
13:18

Гороскоп Таро на сьогодні, 25 лютого: Овнам - запитати себе, Левам - внесок

12:59

До річниці повномасштабної війни: Ротару залишила потужне послання українцям

12:55

"Він руйнує країну": Роберт Де Ніро знову різко висловився про Трампа

12:48

Оля Фреймут відвезла дітей до "американської" дочки — як вони виглядають

12:39

Удар по гаманцях: продукт, який українці купують пачками, неочікувано подорожчав

12:33

Що означає "Мир на умовах України"?Погляд

12:30

Мистецтво на зламі сезонів: у "Софії Київській" відкривається масштабний виставковий проєкт новини компанії

12:28

Чотири роки війни в Україні: Жданов заявив про стратегічний провал РФ

12:18

Сніг з дощем: яка погода буде в Харкові найближчими днями

12:17

Сильна армія та принципи справедливості: Буданов про ключ до безпечного майбутнього України

12:17

"Таке відбувається вперше": на Заході заявили про критичну для Кремля ситуацію

11:45

Як часто потрібно мити підлогу: помилки псують паркет, плитку і ламінат

11:42

Не лише троянди: які квіти найкраще підходять для онлайн-бізнесу

11:36

Китайський гороскоп на завтра 25 лютого: Козлам - безнадія, Свиням - страждання

11:35

Путіністка Симоньян набрала вагу: як вона виглядає

11:33

"Зміни в ньому точно бачу": Падалко висловилася про 18-річного сина в ЗСУ

11:32

Час спилювати чи ні: як визначити, чи дерево померлоВідео

11:30

Наречена здивувала друзів і гостей несподіваним проханням: що вона попросила

11:05

Замах на Юсова: Росія прагне знищити саме затятих проукраїнських діячів, - Жданов

11:05

Висока вода наближається: Київ та низку регіонів попередили про загрозу потопів

Реклама
10:58

Переговори щодо України зайшли в глухий кут, ознак компромісу немає - Bloomberg

10:56

Україна примусить Росію до миру: Федоров розповів про план війни

10:49

Чоловік покійної Фріске просить допомоги з сином

10:43

"Роки болю": українські знаменитості згадали 24 лютого 2022 року

10:43

Трамп хоче ефектного фіналу війни: Зеленський сказав, що не влаштовує Київ

10:17

Наташа Корольова помстилася чоловікові за публічне приниження: "Злий був"

09:56

Як чотири роки повномасштабної війни змінили Зеленського та Путіна - Sky News

09:55

Перемога РФ не вирішена: WSJ виділило п'ять висновків через чотири роки війни

09:55

"Іноді страшно": Володимир Зеленський зробив зізнання про дочку

09:27

Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти