Син Анни Кошмал потрапив до лікарні: "Все погано"

Коротко:
- Анна Кошмал з сином опинилися в лікарні через травму хлопчика
- Зірка поділилася результатами рентгена
Українська акторка Анна Кошмал пережила вечір, повний стресу - разом із семирічним сином Михайлом вона опинилася в лікарні. Про це зірка повідомила у своєму блозі в Instagram.
Хлопчик травмував середній палець на правій руці. Кошмал опублікувала його фото з забинтованою кінцівкою.
Після рентгена стало зрозуміло, що травма несерйозна - перелому у Мишка немає. "Пальця не зламав. Я хотіла написати, що все добре, але він побачив і попросив передати, що все погано", - зі сміхом написала Анна Кошмал.
Про персону: Анна Кошмал
Анна Кошмал - українська акторка театру, кіно і озвучки. Першу всеукраїнську популярність їй принесла роль Жені в серіалі "Свати". На її рахунку понад 40 ролей. Найвідоміші роботи - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" та ін.
