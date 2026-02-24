"Він руйнує країну": Роберт Де Ніро знову різко висловився про Трампа

Роберт Де Ніро заявив, що вважає Трампа загрозою для держави і що від нього "необхідно позбутися".

Роберт Де Ніро знову різко висловився про Трампа / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Голлівудський актор і режисер Роберт Де Ніро знову публічно розкритикував президента США Дональда Трампа, заявивши, що той завдає шкоди країні. Артист назвав главу держави "ідіотом" і підкреслив, що, на його думку, Америка переживає небезпечний період.

Як повідомляє The Independent, під час участі в подкасті The Best People with Nicolle Wallace на телеканалі MSNBC Де Ніро емоційно висловився про поточну політичну ситуацію. Він заявив, що вважає Трампа загрозою для держави і що від нього "необхідно позбутися".

Актор також піддав критиці прихильників руху MAGA, зазначивши, що, на його думку, вони поводяться так, ніби тільки вони мають право вважати себе "справжніми американцями".

"Я не хочу, щоб люди розмахували прапорами MAGA і американськими прапорами так, ніби тільки вони представляють країну. Ми теж американці", - підкреслив він.

Видання нагадує, що Де Ніро і раніше неодноразово виступав з жорсткими заявами на адресу Трампа. Зокрема, під час виступу на Каннському кінофестивалі він називав його "філістимським президентом Америки". Крім того, 80-річний артист називав Трампа "клоуном".

Хто такий Роберт Де Ніро? Роберт Де Ніро — американський актор, продюсер і режисер. Найбільш відомий своєю роботою в кримінальних фільмах, трилерах і співпрацею з режисером Мартіном Скорсезе. Лауреат премій "Золотий глобус" (1981, 2011) і "Оскар" (1975, 1981), повідомляє Вікіпедія. Відомі фільми за участю Де Ніро: "Хрещений батько 2", "Таксист", "Одного разу в Америці", "Славні хлопці".

