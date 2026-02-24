Рус
"Таке відбувається вперше": на Заході заявили про критичну для Кремля ситуацію

Дар'я Пшеничник
24 лютого 2026, 12:17
Міністр збройних сил Британії заявив, що загальні втрати Росії - убитими та пораненими - вже досягли 1,25 млн.
потери РФ на фронте
Втрати РФ три місяці поспіль перевищують мобілізацію / Колаж: Главред, фото: ГУР Міноборони України, Генштаб ЗСУ/Facebook

Головне з новини:

  • РФ три місяці поспіль втрачає більше людей, ніж мобілізує
  • Втрати ворога сягнули 1,25 мільйона
  • Дрони визначають нову еру війни

відео дня

Російська армія вперше за весь період повномасштабної війни проти України опинилася в ситуації, коли протягом трьох місяців поспіль її втрати перевищують темпи поповнення особового складу. Про це повідомили західні чиновники у четверту річницю вторгнення, пише The Times.

За оцінками військової розвідки, Росія щомісяця відправляє на східний фронт приблизно 30–35 тисяч мобілізованих. Однак останні три місяці втрати стабільно перевищують ці цифри. Один із високопосадовців, коментуючи ситуацію, назвав її "критичною" для Кремля та наголосив, що такий дисбаланс може змусити російську владу розширити примусову мобілізацію.

Він підкреслив, що це впливає не лише на тактичні можливості російських військ, а й створює внутрішньополітичні ризики: за його словами, масштабніша мобілізація може мати "величезні політичні наслідки" для режиму.

Пояснюючи масштаби проблеми, чиновник додав:

"Це не перший випадок, коли рівень втрат перевищує набір, але це перший випадок, коли це триває протягом трьох місяців".

Обсяги втрат РФ та домінування дронів

Міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс заявив, що загальні втрати Росії - убитими та пораненими - вже досягли 1,25 мільйона. За його словами, це більше, ніж США втратили за всю Другу світову війну. Він наголосив, що сучасне поле бою радикально змінилося: близько 87% російських втрат спричинені ударами безпілотників.

Карнс також зазначив, що за чотири роки війни Україна знищила понад 4 тисячі російських танків і близько 10 тисяч одиниць бронетехніки. Чорноморський флот РФ, за його словами, фактично втратив боєздатність через удари морських дронів і ракет.

Для порівняння, за оцінками, українські втрати становлять близько 600 тисяч військових від початку вторгнення.

Залужний: світ входить у нову еру війни

Під час виступу в Chatham House посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що удари по енергетичній інфраструктурі стали "основним інструментом російської війни", залишаючи мільйони українців без світла та тепла.

Він попередив, що майбутні конфлікти визначатимуться "роями автономних дронів", а лінія фронту перетворюється на "зону роботизованого ураження глибиною 25 км". За його словами, традиційні дорогі системи озброєнь поступово втрачають ефективність, а ядерна зброя більше не є абсолютним стримувальним фактором.

Які перспективи врегулювання війни для України - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігоря Рейтеровича, навряд чи варто очікувати зміни позиції США щодо сценарію завершення війни в Україні.

Справа в тому, що у структурі управління НАТО в Європі американці зберегли ключовий контроль, який стосується сил стратегічного стримування, тобто ядерної зброї. Тому можна говорити про те, що США переходять до політики перекладання відповідальності на Європу за перспективи врегулювання війни в Україні.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що під кінець 2026 року через низку проблем країна-агресор Росія може втратити спроможності для ведення активних бойових дій в Україні.

Раніше ЗМІ писали, що повномасштабна війна в Україні перейшла у фазу виснажливого протистояння, в якому жодна зі сторін не здатна досягти переломного успіху.

Напередодні повідомлялося, що для Кремля територіальні претензії важливі, але стратегічна мета війни ширша: Москва прагне створити Україну, повністю підконтрольну своїм інтересам, і виключити будь-який "антиросійський" курс.

Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України
