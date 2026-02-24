Оля Фреймут відвезла дітей до "американської" дочки — як вони виглядають

Ведуча возз'єднала дітей, які живуть в різних кінцях світу.

Ольга Фреймут з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ольга Фреймут приїхала до Злати Мітчелл у Каліфорнію

Як виглядають всі діти ведучої

Відома українська ведуча Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення живе з родиною в Лондоні, вирішила возз'єднатися зі своєю старшою дочкою Златою Мітчелл, яка проживає в США. В Instagram знаменитість поділилася знімками з Каліфорнії, де відбулася зустріч родини.

Ведуча прилетіла з молодшими дітьми до США з особливої нагоди — цього року Златі виповнилося 20 років. Фреймут вирішила особисто привітати дочку і дати можливість всім своїм дітям провести час разом. Ольга опублікувала кадр з іменинницею і супроводила його ніжним привітанням.

Ольга Фреймут із Златою Мітчелл / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

"Листівки з Каліфорнії. З днем народження, Злата Мітчелл. Люблю тебе і світ твоїми очима", — написала зірка.

Крім Злати на знімках і відео можна побачити і молодших дітей Фреймут — Валерія та Євдокію. Вони разом гуляли нічним містом і пляжем, відвідали Діснейленд і отримали нові враження.

Як виглядають діти Олі Фреймут / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ольга Фреймут — діти

У Ольги Фреймут троє дітей, чиє виховання і спосіб життя часто стають об'єктом уваги публіки. Старша дочка Злата Мітчелл, народжена у відносинах з британцем, живе в США і веде підкреслено вільний, бунтарський спосіб життя, який Ольга, всупереч своїм суворим правилам етикету, публічно підтримує.

Ольга Фреймут з дітьми в Діснейленді / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Молодші діти — син Валерій і дочка Євдокія, народжені в шлюбі з продюсером Володимиром Локотко, ростуть у більш закритій атмосфері, а телеведуча намагається оберігати їхню приватність.

Про особу: Ольга Фреймут Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна Коник, зараз - Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" і "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

