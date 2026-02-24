Путіністка Симоньян набрала вагу: як вона виглядає

Симоньян критикують "добрі" росіяни за її хворобливий вигляд і зайву вагу.

Маргарита Симоньян дратує росіян / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маргарита Симоньян

Як зараз виглядає Симоньян

У чому звинувачують путіністку

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, набрала зайву вагу.

Сама пропагандистка і українофобка повідомила, що під час лікування вона приймає сильні препарати, які впливають на зовнішній вигляд: змінюється вага, з'являються набряки, втома відбивається на обличчі. Про це пишуть її брехливі колеги з РФ.

Симоньян вийшла на сцену без перуки / Фото скріншот

Тим часом, росіяни тепер роблять зауваження путіністці про те, що вона спеціально підкреслює свої хворобливі зміни. 45-річна Симоньян не стала мовчати і відповіла на один з коментарів.

Маргарита Симоньян без перуки / фото: t.me/msimonyan

"Вибачте, не хотіла образити вас своїм зовнішнім виглядом. Лосини в неформальній обстановці я ношу завжди, вони м'які і зручні. Худорлявості ніякої немає — я, навпаки, поправилася на 5 кілограмів за час хімії, як і попереджала онколог, і поки не можу їх скинути. Волосся випало з тієї ж причини — після прийому хіміотерапії. Що ще не так? Пишіть, не соромтеся", — відреагувала Симоньян.

Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російський головний редактор інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівник телеканалу "Russia Today" і пропагандистка. Дружина російського режисера і журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.

