УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Події розгортатимуться дуже швидко": експер назвав сценарій війни РФ із НАТО

Юлія Закрепа
30 січня 2024, 18:59
Це дуже глибока війна на виснаження, і я маю сумніви у тому, що Росія витримає гонку, вважає Ягун.
'Події розгортатимуться дуже швидко': експер назвав сценарій війни РФ із НАТО
Чи розпочне Росія війну з НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Міноборони РФ

Навчання НАТО триватимуть до кінця травня, а у Москві вже посилили свою агресивну риторику і сказали, що маневри Альянсу "збільшують ризики військових інцидентів". В інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун проаналізував, як діятиме Росія найближчими місяцями.

"Нехай Росія реагує - відволікається від війни в Україні, підтягує війська і намагається захищати свої кордони. Росіяни думають, що все просто, але вони помиляються. Події розгортатимуться дуже інтенсивно - будуть, у тому числі, і вибухи на території РФ, які ми організуємо. Їм доведеться бігати з місця на місце і думати, що робити: прикривати кордони, бо там кораблі НАТО, чи воювати в Україні. Це дуже глибока війна на виснаження, і я маю сумніви у тому, що Росія витримає гонку", - пояснив Ягун.

Експерти прогнозують, що Росії вистачить до початку 2025 року. Москва все поставила на те, що у 2024 році міжнародна ситуація кардинально зміниться.

відео дня

"Росіяни сподіваються, що за підсумками виборів у США та деяких країнах Європи на Заході повністю зміниться структура влади і всі начебто кинуться з ними домовлятися. Вони сподіваються, що Україна залишиться одна", - додав експерт.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Війна РФ проти НАТО: що відомо

Нагадаємо, що Олег Жданов заявив, що РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри і навчання. Багато держав включили Росію до списку ймовірних супротивників.

НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що сили НАТО готуються до конфлікту з Росією, однак, дискусії набагато ширші.

Генерал Естонії заявив, що РФ має вивести 300 тисяч солдат з України для нападу на НАТО. Командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем назвав чотири чинники, які мають зійтися для того, аби Росія напала на НАТО.

НАТО закупить 220 тисяч артилерійських боєприпасів для країн-партнерів. Замовлення стосується саме поповнення запасів боєприпасів країн-членів НАТО, адже Альянс не постачає летальну зброю країнам, що не входять до блоку.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО вторгнення Росії
Реклама

Головне за день

РФ наступає по лінії фронту: Буданов розкрив, що відбудеться навесні

РФ наступає по лінії фронту: Буданов розкрив, що відбудеться навесні

20:07 Світ
Візит Путіна до КНДР: Буданов розкрив реальну мету візиту та деталі переговорів

Візит Путіна до КНДР: Буданов розкрив реальну мету візиту та деталі переговорів

19:13 Світ
Болюча втрата для Путіна: Буданов розповів, коли знищать Кримський міст

Болюча втрата для Путіна: Буданов розповів, коли знищать Кримський міст

18:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:07

РФ наступає по лінії фронту: Буданов розкрив, що відбудеться навесні

20:05

Гороскоп на лютий 2024 року для Стрільців: популярність, прибуток і конфліктВідео

20:04

Наталія Могилевська показала подарунки від доньок, які завжди носить із собоюВідео

19:44

Почала сама себе душити: росіянка влаштувала "комедію" в Казахстані, шантажуючи таксистаВідео

19:37

Росія може опинитися на економічному дні через кілька років: прогноз МВФ

НАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – ЯгунНАТО вдарить по РФ сотнею томагавків, щойно її війська підійдуть до країн Балтії – Ягун
19:36

Місячний календар на 31 січня: які можливості чекають на вас в цей день

19:28

Померла муза Федеріко Фелліні італійська акторка Сандра Міло

19:19

Гороскоп на лютий 2024: Козероги розбагатіють і вийдуть на новий рівеньВідео

19:13

Візит Путіна до КНДР: Буданов розкрив реальну мету візиту та деталі переговорів

Реклама
19:10

Як Кремль намагається заткнути рота росіянамПогляд

18:59

"Події розгортатимуться дуже швидко": експер назвав сценарій війни РФ із НАТО

18:46

Болюча втрата для Путіна: Буданов розповів, коли знищать Кримський міст

18:37

До початку весни наступ РФ видихнеться - Буданов

18:30

"Повернись живим" і "Аврора" передали саперам 10 пікапів і обладнання новости компании

18:11

Сотні одиниць техніки у вогні: у ЗСУ розповіли про бої на ключовому напрямку

18:04

"Ця тьотя!": популярні ведучі принизили alyona alyona за зовнішність - зірки заступилися

18:00

Як позбутися засмічень у раковині за допомогою звичайної пластикової пляшки

17:56

Що потрібно зробити з насінням томатів: секретна добавка з ульотним результатом

17:54

ЗСУ вразили станцію ППО окупантів у Криму: у Страткомі розкрили деталі

17:47

Позитив жорстко проїхався по продюсеру-втікачу Бардашу і його російському паспорту

Реклама
17:46

"Успіхів вони не доб'ються": президент Чехії закликав українців припинити наступ

17:29

Весела оптична ілюзія для найуважніших: потрібно знайти тварину за 4 секунди

17:04

Фрази, які говорить чоловік, коли кохає: як розпізнати справжні почуття

16:50

Оточення ЗСУ в районі Куп'янська: військовий попередив про плани окупантів

16:23

ЗСУ "поховали" весь парк бронетехніки РФ: чим закінчився штурм села під Куп'янськомВідео

16:19

У Нідерландах запропонували повернути біженців на захід України

16:09

Гроші для українських біженців з ЄС можуть піти до Києва: в Раді відреагували

16:07

НАТО "відріже" Калінінград, а РФ може піти на Сувалський коридор - генерал

15:58

З Мішиною та новими капітанами: ТЕТ готує новий сезон великого шоу "Я люблю Україну"Відео

15:56

Окупанти готуються штурмувати Харківщину: у ЗСУ розповіли про можливий сценарій

15:55

Як прокачати жіночу енергію: простий метод допоможе відчути себе щасливою

15:47

Упала від кашлю: заборонена в Україні Гузєєва розбила обличчя

15:40

Росія посвариться з усіма: Медведєв знайшов собі нову мішень для порожніх погроз

15:25

На Франківщині чиновник назвав депутатку відьмою і вилетів з посади

15:19

"У миру є ім'я - Дональд Трамп": Орбан засипав компліментами експрезидента США

15:15

Стоматолог назвав 6 речей, які не можна робити перед прийомом

15:01

Зірка серіалу "Пліткарка" зробив пропозицію руки та серця своїй коханій

15:00

"Це найсильніший молодик у 2024 році": кого чекає грандіозний успіх та гроші

14:56

Російська авіація скидає бомби на свої міста: у розвідці назвали причину

14:54

VODA UA стала новим офіційним партнером ФК "Шахтар" новости компании

Реклама
14:46

В Україні до кінця зими не підніматимуть тариф на світло - Шмигаль

14:41

З початку 2024-го Росія випустила по Україні понад 330 ракет - Зеленський

14:35

"Зробимо все можливе, щоб забрати наших захисників: ГУР про збиття Іл-76

14:23

"В угорців є недовіра до нас": Кулеба розкрив деталі зустрічі із Сіярто

14:22

Кондратюк вважає, що Козловський більше не служить у ЗСУ

13:59

Коли можна робити тест на вагітність: який термін покаже точний результат

13:58

Китайський гороскоп на 31 січня: Кролику - подорож, Кабану - розчарування

13:55

У Німеччині тиснуть на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus - ЗМІ

13:41

Надя Дорофєєва стала мамою - популярний ведучий розкрив подробиці

13:27

Орбан розблокує 50 млрд євро для України: поставив серйозну умову

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти