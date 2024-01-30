'Події розгортатимуться дуже швидко': експер назвав сценарій війни РФ із НАТО

Це дуже глибока війна на виснаження, і я маю сумніви у тому, що Росія витримає гонку, вважає Ягун.

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Чи розпочне Росія війну з НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Міноборони РФ

Навчання НАТО триватимуть до кінця травня, а у Москві вже посилили свою агресивну риторику і сказали, що маневри Альянсу "збільшують ризики військових інцидентів". В інтерв'ю Главреду генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун проаналізував, як діятиме Росія найближчими місяцями.

"Нехай Росія реагує - відволікається від війни в Україні, підтягує війська і намагається захищати свої кордони. Росіяни думають, що все просто, але вони помиляються. Події розгортатимуться дуже інтенсивно - будуть, у тому числі, і вибухи на території РФ, які ми організуємо. Їм доведеться бігати з місця на місце і думати, що робити: прикривати кордони, бо там кораблі НАТО, чи воювати в Україні. Це дуже глибока війна на виснаження, і я маю сумніви у тому, що Росія витримає гонку", - пояснив Ягун.

Експерти прогнозують, що Росії вистачить до початку 2025 року. Москва все поставила на те, що у 2024 році міжнародна ситуація кардинально зміниться.

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"Росіяни сподіваються, що за підсумками виборів у США та деяких країнах Європи на Заході повністю зміниться структура влади і всі начебто кинуться з ними домовлятися. Вони сподіваються, що Україна залишиться одна", - додав експерт.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Війна РФ проти НАТО: що відомо

Нагадаємо, що Олег Жданов заявив, що РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри і навчання. Багато держав включили Росію до списку ймовірних супротивників.

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