Матеріал Bild - базовий сценарій агресії РФ проти НАТО, але є ще один - ЗМІ

Німецьке видання Bild опублікувало сценарій, який в НАТО вважають базовим. Втім, є ще один - потенційне захоплення агресором Росією шведського острова Готланд. В Альянсі побоюються першого варіанту розвитку подій.
У матеріалі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) йдеться про те, що у Північноатлантичному альянсі бачать два сценарії розвитку подій. Перший - спроба захоплення Росією стратегічно значущого шведського острова Готланд. Другий передбачає агресію проти країн Балтії, якої і побоюються в Альянсі.
"Базовий сценарій НАТО"
Журналісти акцентували увагу на тому, що секретний документ Бундесверу, на який послалася газета Bild – не унікальний. Йдеться про базовий сценарій, з якого виходять у Північноатлантичному альянсі.
Мета Росії - посилити ворожнечу між громадянами країн Балтії та російськомовною меншиною. Етап вже розпочався, оскільки йдуть арешти і висилки звідти росіян.
Після цього росіяни проведуть масштабні навчання, ймовірно, в Білорусі, неподалік від кордону з Польщею та Литвою.
Далі - наступ з Білорусі зі спробою захопити Сувалкський коридор. Після цього окупанти можуть ввести війська до країн Балтії під приводом "захисту співвітчизників". НАТО запропонують прийняти "нові реалії", щоб уникнути ядерної війни.
"Важливим аспектом у цьому контексті є роль Білорусі. У сценарії, який описує RND, збройні сили Білорусі не згадуються, а сама Білорусь розглядається лише як плацдарм для російської агресії. Саме так і сталося у 2022 році в Україні, а на територію сусідньої держави армія Білорусі не вступила. У разі російської агресії проти країн Балтії відсидітися в тилу Лукашенка, швидше за все, не вдасться", - підкреслили журналісти.
Стаття Bild про напад Росії на НАТО
Німеччина готується до відбиття гібридної атаки на східний фланг НАТО, раніше написали журналісти Bild з посиланням на секретний документ Міноборони ФРН. Згідно зі сценарієм, Росія атакує країни Балтії, а велика війна між Москвою і Альянсом буде в травні-червні 2025 року.
У Росії вибухнули образами у відповідь на матеріал Bild - речниця МЗС РФ Захарова назвала цю інформацію, мовляв, гороскопом. Також вона припустила, що матеріал готували, мовляв, у Міністерстві закордонних справ Німеччини.
В Альянсі зробили заяву про статтю Bild - у колективному блоці безпеки Заходу сказали, що сценарій є навчальним. У таких випадках завжди використовують вигаданий варіант. Проте подібні навчання перевіряють військові можливості країн у тій чи іншій сферах.
Інші новини:
- Путін створює передумови для агресивних дій проти країн Балтії - ISW
- Потрібно готуватися до "епохи воєн": у НАТО зробили тривожне передбачення
- Країни Балтії готуються відбити напад РФ: зведуть лінії оборони з бункерами