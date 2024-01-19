Матеріал Bild - базовий сценарій агресії РФ проти НАТО, але є ще один - ЗМІ

Росія може ввести війська до країн Балтії з Білорусі і "закликати" НАТО прийняти "новий статус-кво", щоб уникнути ядерної війни, вважають німецькі журналісти.

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У НАТО побоюються сценарію нападу Росії на країни Балтії - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Німецьке видання Bild опублікувало сценарій, який в НАТО вважають базовим. Втім, є ще один - потенційне захоплення агресором Росією шведського острова Готланд. В Альянсі побоюються першого варіанту розвитку подій.

У матеріалі Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) йдеться про те, що у Північноатлантичному альянсі бачать два сценарії розвитку подій. Перший - спроба захоплення Росією стратегічно значущого шведського острова Готланд. Другий передбачає агресію проти країн Балтії, якої і побоюються в Альянсі.

"Базовий сценарій НАТО"

Журналісти акцентували увагу на тому, що секретний документ Бундесверу, на який послалася газета Bild – не унікальний. Йдеться про базовий сценарій, з якого виходять у Північноатлантичному альянсі.

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Мета Росії - посилити ворожнечу між громадянами країн Балтії та російськомовною меншиною. Етап вже розпочався, оскільки йдуть арешти і висилки звідти росіян.

Після цього росіяни проведуть масштабні навчання, ймовірно, в Білорусі, неподалік від кордону з Польщею та Литвою.

Далі - наступ з Білорусі зі спробою захопити Сувалкський коридор. Після цього окупанти можуть ввести війська до країн Балтії під приводом "захисту співвітчизників". НАТО запропонують прийняти "нові реалії", щоб уникнути ядерної війни.

"Важливим аспектом у цьому контексті є роль Білорусі. У сценарії, який описує RND, збройні сили Білорусі не згадуються, а сама Білорусь розглядається лише як плацдарм для російської агресії. Саме так і сталося у 2022 році в Україні, а на територію сусідньої держави армія Білорусі не вступила. У разі російської агресії проти країн Балтії відсидітися в тилу Лукашенка, швидше за все, не вдасться", - підкреслили журналісти.

Стаття Bild про напад Росії на НАТО

Німеччина готується до відбиття гібридної атаки на східний фланг НАТО, раніше написали журналісти Bild з посиланням на секретний документ Міноборони ФРН. Згідно зі сценарієм, Росія атакує країни Балтії, а велика війна між Москвою і Альянсом буде в травні-червні 2025 року.

У Росії вибухнули образами у відповідь на матеріал Bild - речниця МЗС РФ Захарова назвала цю інформацію, мовляв, гороскопом. Також вона припустила, що матеріал готували, мовляв, у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

В Альянсі зробили заяву про статтю Bild - у колективному блоці безпеки Заходу сказали, що сценарій є навчальним. У таких випадках завжди використовують вигаданий варіант. Проте подібні навчання перевіряють військові можливості країн у тій чи іншій сферах.

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