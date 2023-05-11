Аналітик спрогнозували, чи зважаться Пригожин і Кадиров на відкритий бунт проти Путіна

На думку Олександра Кочеткова, формально ні Пригожин, ні Кадиров не бунтують проти Путіна, але вже будують далекосяжні плани.

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Путін, Пригожин, Кадиров / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Зараз і чеченський диктатор Рамзан Кадиров і ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин конкурують за майбутню владу ‒ яка в Росії напевно ослабне після російського диктатора Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Те, що їх об'єднує - критичне ставлення до військового командування, яке, на їхнє переконання, провалило агресію. Бездарне, воювати не вміє, а от якби вони, то був би "Київ за 3 дні". Хоча ми знаємо, як насправді воюють кадирівські тіктокери, які зазнали величезних втрат під Києвом, Маріуполем. Пригожину, скільки б він про це не розповідав, власних зеків не шкода, бо філософія зека передбачає, що він може і повинен загинути в будь-який момент, і сльози за ним ніхто не пустить. У Кадирова не так – чеченці бережуть кожного чоловіка, тому що вони – маленький народ", - говорить він.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков - аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника прес-служби президента України. відео дня

На думку Кочеткова, формально ні Пригожин, ні Кадиров не бунтують проти Путіна, але вже будують далекосяжні плани.

"Однак обидва вони збігаються в оцінці невірних дій генерального штабу і Міноборони РФ, але вони конкурують не за вплив Путіна. Зараз вони конкурують за майбутнє, точніше за те, хто впливатиме на ситуацію після Путіна. Отже, після Путіна буде дуже цікаво - він відходить, і всі це відчувають як через його здоров'я, так і через результат війни. Адже завдяки невдалій агресії проти України він вже втратив весь свій вплив на міжнародному полі, де ринки, бізнес і гроші. Пострадянський простір до цього не відноситься, і в РФ це розуміють. Путін втрачає і у внутрішньому сенсі, адже всі починають думати про те, що буде після нього. Тобто формально проти Путіна поки ніхто не йде, але і Пригожин, і Кадиров вже думають про своє майбутнє в майбутній Росії. Вони і там хочуть бути "зверху", і там цілком можлива не просто їхня конкуренція, а пряме зіткнення", ‒ підсумував він.

Дивіться інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Бунт Пригожина

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити в Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді в Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Череватий.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міноборони країни-агресора РФ. Сварка Пригожина з Міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, підкреслив він.

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