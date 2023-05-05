РФ стягує в Бахмут "вагнерівців", щоб захопити місто до 9 травня - Маляр

ЗСУ не дають окупантам взяти місто під свій контроль. Українські військові знищили склади з боєприпасами "вагнерівців",

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Окупанти стягують у Бахмут вагнерівців / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин говорив про те, що його бойовикам доведеться вийти з Бахмута Донецької області нібито через серйозні проблеми з боєприпасами. Однак насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

"Ворог щосили намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Для виконання цього завдання вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку", - сказала Маляр.

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Однак окупанти досі не змогли захопити місто, адже українські військові роблять все, щоб ворог не прорвав оборону. ЗСУ майстерно знищили місця зберігання "вагнерівських" боєприпасів.

Ситуація в Бахмуті

Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий переконаний, що своїми заявами Пригожин лише намагається привернути до себе увагу. Він підтверджує, що у "Вагнера" закінчуються бойовики, а у Пригожина тривають конфлікти з російським військовим керівництвом.

Дивіться відео Главреда - Череватий розповів про мету заяв Пригожина та "втечі" "вагнерівців" із Бахмута:

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