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Після істерики Пригожина Кадиров заявив, що його бойовики готові стати "гарматним м'ясом" у Бахмуті

Аліна Дембіцька
5 травня 2023, 21:24 оновлено 5 травня, 21:35
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Глава Чечні вирішив присоромити Пригожина і заявив, що в зоні відповідальності кадирівців на фронті також щодня виникають проблеми.
Кадыров, армия РФ
Кадиров заявив, що його солдати зібралися йти на Бахмут / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

"Якщо піде (із Бахмуту - ред.) старший брат Пригожин і "Вагнер", то Генштаб втратить досвідчений бойовий підрозділ, і на його місце в Бахмуті прийде молодший брат Кадиров і "Ахмат". Якщо сценарій все ж буде таким, то наші бійці вже готові вирушити і зайняти місто. Це питання кількох годин", - заявив Кадиров у своєму Telegram-каналі.

Він також вирішив присоромити Пригожина і заявив, що в зоні відповідальності кадирівців на фронті також щодня виникають проблеми, але його командири жодного разу не заявляли про це "через інтернет привселюдно, а тільки внутрішнім зв'язком із керівництвом".

відео дня

За словами чеченського диктатора, в Міноборони РФ і Генштабі завжди йшли назустріч його підрозділам і допомагали.

Ситуація у Бахмуті

Нагадаємо, що ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин здивував заявою про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області.

Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута.

Дивіться відео про те, як і чому "вагнерівці" тікають із Бахмута:

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