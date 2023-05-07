У Зеленського прокоментували перепалку між Пригожиним і МО Росії

Михайло Подоляк назвав мету сварки Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії.

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Михайло Подоляк прокоментував істерику Євгена Пригожина / УНІАН, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним і міноборони країни-агресора РФ.

Сварка Пригожина з міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, написав він у своєму Twitter.

Разом з тим представник ОП впевнений в тому, що на сьогодні українцям необхідно зосередитися на майбутньому наступі підрозділів ЗСУ.

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"Образлива публічна дискусія в "спец-трикутнику" Пригожина-Кадирова-Шойгу при мовчазній співучасті Суровікіна взагалі не вимагає обговорення...", - зазначив він.

При цьому радник глави Офісу президента переконаний в тому, що публічна сварка окупантів РФ навколо Бахмута має на меті лише відволікання уваги.

"Зараз головне - передгрозова тиша, накопичення зброї й руйнування російського тилу...",- додав Подоляк.

Що відомо про ситуацію в Бахмуті

Відзначимо, що напередодні Пригожин записав істеричне відео зі звинуваченнями на адресу Сергія Шойгу і Валерія Герасимова. При цьому він показав цілі гори трупів найманців Вагнера, знищених під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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