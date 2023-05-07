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Сі Цзіньпін розлютився на Путіна через збитий над Києвом "Кинджал": експерт здивував подробицями

Аліна Дембіцька
7 травня 2023, 22:32 оновлено 7 травня, 22:32
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Експерт підкреслив, що зараз дуже радіють американські генерали і всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї.
Сергей Фурса, ЗРК Patriot
Сі Цзіньпін розлютився на Путіна через збитий над Києвом "Кинджал" / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Збиття ворожої ракети "Кинджал" українською ППО сталося вперше з початку повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України і викликало великий резонанс, спричинивши обурення у Китаї. Про це розповів економіст Сергій Фурса.

Як зазначив експерт, це вперше зіткнулися західні системи ППО і "новітня суперзвукова зброя Судного Дня від Москви".

"І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така вже й супер. А нею ж Путін лякав уесь світ. Усе майже як з російською армією, найстрашніше в якій – пика Пригожина і російських генералів", - каже Фурса.

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За його словами, зараз дуже радіють американські генерали і всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї.

"Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО зараз побіжать робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократів, але більше все ж таки у республіканців, уміють рахувати гроші", - зазначив Фурса.

Водночас експерт зауважив, що китайцям не до вподоби те, що російські ракети вдається збивати. Через це вони дуже злі на російського диктатора Володимира Путіна.

"Є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на Путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своє супер надзвукової зброї. І бо в Тайвані на озброєнні стоять "Патріоти". Багато-багато "Патріотів". А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і всьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер-пупер надзвуковою ракетою на вийде. І перспектива маленької переможної війни проти Тайваню віддаляється ще далі. І дякувати за це треба Путіну. А так все добре починалося для товариша Сі…", - підкреслив Фурса.

ЗСУ вперше збили гіперзвукову ракету "Кинджал"

Як повідомляв Главред, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал". Це сталося в ході нічної атаки, 4 травня. Російську гіперзвукову ракету Кинджал вдалося збити завдяки американським комплексам ППО Patriot.

Водночас речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зауважив, що поки що не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати змогу захистити українські території від балістичних ракет. Також Ігнат наголосив, що росіяни занадто рано дізналися про успішне використання українцями ЗРК Patriot для збиття ракети "Кинджал". За його словами, варто було б оприлюднювати таку інформацію пізніше.

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.

Дивіться відео Главреда про те, як Сі Цзіньпін раптово зрадив Путіна і підтримав резолюцію ООН:

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