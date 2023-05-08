Вночі в Києві лунали вибухи, сили ППО збили 30 ворожих дронів: є руйнування та постраждалі

Іранські боєприпаси "Shahed" атакували столицю за різними напрямками. У трьох районах Києва є руйнування.

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Окупанти атакували Київ дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот,

Вночі, 8 травня, в Києві пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Внаслідок нічної атаки є постраждалі.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у повітряному просторі столиці було виявлено та знищено понад 30 дронів.

"Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Лише з початку травня, за перші 8 днів місяця, окупанти здійснили вже 4 повітряні атаки. Під час останньої повітряної тривоги, що тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БПЛА. За попередньою інформацією, це були іранські боєприпаси "Shahed", що атакували столицю за різними напрямками", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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На жаль, за інформацією на даний момент, в місті є руйнування та постраждалі. Внаслідок падіння уламків у столиці є пошкоджені будинки, дорожнє покриття, автомобілі. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях.

Раніше в КМВА повідомляли про вибухи в Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах Києва.

Зокрема, в Святошинському районі столиці, ймовірно, через падіння уламків зафіксовано:

загоряння автомобіля;

падіння уламків на житловий будинок;

падіння уламків на проїжджу частину.

Попередньо відомо про одного травмованого.

Пізніше в КМВА уточнили, що в Шевченківському районі пошкоджена газова труба високого тиску з горінням газового факела. Працює переносний лафетний ствол, полум'я збито, працює ДСНС і газова служба.

В Солом'янському районі, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємністю 10 т, є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС.

У КМВА повідомили про наслідки повітряної атаки РФ на Київ станом на 06:53 понеділка.

В Святошинському районі столиці:

ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто та ще 1 авто горіло;

зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджено вікна, фасади;

є падіння уламків на проїжджу частину;

травмовано 5 осіб , їм надано медичну допомогу.

В Солом'янському районі пошкоджений резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів.

Також, ймовірно, через уламки була пошкоджена газова труба високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекритий, пожежу ліквідовано.

Інформація про руйнування та постраждалих у всіх районах міста уточнюється.

Пізніше у Повітряних силах України повідомили, що минулої ночі сили ППО знищили 35 "шахедів".

Сили ППО знищили 35 "шахедів" / t.me/MykolaOleshchuk

Атака дронів на Україну

Вночі 4 травня російські окупанти атакували Україну з повітря дронами-камікадзе. У низці областей була оголошена повітряна тривога. Працювали системи протиповітряної оборони. У Повітряних силах України повідомили, що окупанти застосували 24 ударні дрони Shahed-136/131. Силами і засобами Повітряних Сил було знищено 18 ударних БпЛА і один розвідувальний дрон.

У ніч на 3 травня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога, гриміли вибухи. Російські окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 п'ять областей України - Київську, Дніпропетровську, Миколаївську, Кіровоградську та Запорізьку. Цілями були цивільні та промислові об'єкти інфраструктури.

Атака почалася близько опівночі. Сили ППО України знищили 21 дрон ворога, але, на жаль, деякі ворожі безпілотники досягли мети.

Вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетний удар російських окупантів. Українців закликали не ігнорувати загрозу і пройти в укриття або дотримуватися правил "двох стін". Працювали сили ППО. Після шостої години ранку в Україні почалися відбої тривоги.

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