Вночі РФ атакувала Одеську область ракетами типу Х-22: спалахнула потужна пожежа, є постраждалі

Ракети типу Х-22 окупанти направили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

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Наслідки нічної атаки на Одеську область / Фото facebook.com/OperationalCommandSouth/

У ніч на 8 травня по Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Російські окупанти завдали по Одеській області ракетних ударів із застосуванням стратегічної авіації. Противник атакував одне з продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що для ударів по Одеській області російські загарбники застосували ракети типу Х-22.

"Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж", - йдеться в заяві.

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Даних про постраждалих внаслідок ракетної атаки по регіону не надходило, і в даний час інформація уточнюється.

Також в ОК "Південь" опублікували фото наслідків ворожих ракетних ударів по Одеській області, а також роботу пожежників і рятувальників на місці події.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що російські окупанти атакували Одеську область близько опівночі з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22М3.

"Всього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей", - написав він у Telegram.

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук повідомив, що станом на ранок 8 травня одеськими рятувальниками ліквідовано пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району.

Троє працівників складу отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці, нікого не госпіталізували.

Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи.

Нічна атака на Київ

Вночі, 8 травня, в Києві лунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Сили ППО знищили 35 з 35 іранських "шахедів".

У Святошинському районі столиці:

ймовірно, через падіння уламків пошкоджено 7 авто та ще 1 авто горіло;

зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджено вікна, фасади;

є падіння уламків на проїжджу частину;

травмовано 5 осіб, їм надано медичну допомогу.

У Солом'янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів.

Також, ймовірно через уламки, була пошкоджена газова труба високого тиску з подальшим горінням газового факела, газ перекритий, пожежу ліквідовано.

Інформація про руйнування і постраждалих у всіх районах міста уточнюється.

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