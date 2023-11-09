Аналітик пояснив, що може стати головною перешкодою вступу України в ЄС

Політичний аналітик Володимир Горбач вважає, що найскладнішим у плані вступу України до ЄС може бути саме питання національних меншин.

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В ЄС вже є зацікавлені опоненти вступу туди України / колаж Главред, фото УНІАН

Найскладнішим питанням на переговорах про вступ України до Євросоюзу може стати питання національних меншин. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Якщо ми говоримо про попередні передумови, а не про переговори по 35 главам, то, мабуть, найскладнішим може бути саме питання національних меншин, оскільки тут вже є зацікавлені опоненти. Наприклад, Угорщина в особі уряду Віктора Орбана, який обрав собі це питання як внутрішньополітичний козир. Тому вони будуть дуже жорсткими і наполегливими в даному питанні, і нам буде дуже важко задовольнити їхні побажання, тому що вони, швидше за все, прагнуть не до вирішення проблеми, а до отримання певних політичних бонусів всередині самої Угорщини. А Україні буде важко піти на вимоги уряду Орбана, тому що вони, м'яко кажучи, не зовсім конструктивні. Тому шлях залишається через виконання рекомендацій Венеціанської комісії і формування вже нового законодавства, тому що поточне законодавство так чи інакше нам доведеться коригувати", ‒ сказав він.

Хто такий Володимир Горбач? Володимир Горбач - політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 50 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія. відео дня

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Україна досягла значних успіхів під час впровадження реформ, необхідних для початку переговорів щодо вступу до Європейського союзу.

Зеленський розкрив деталі рішення ЄС. 7 листопада Володимир Зеленський виступив з традиційним зверненням до українців, в якому обговорив важливу подію, яка очікує нашу країну в середу, 8 листопада.

Експерт дав прогноз на вступ України до ЄС. Володимир Фесенко вважає, що позитивні прогнози щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу збудуться.

8 листопада стало відомо про те, що Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України до ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

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