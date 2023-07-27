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Провал зернової угоди: в Євросоюзу немає коштів на транзит зерна з України - Reuters

Аліна Дембіцька
27 липня 2023, 21:17 оновлено 27 липня, 22:09
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Одне дипломатичне джерело в Єврокомісії повідомило, що поки ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту.
зерно
В Євросоюзу немає коштів на транзит зерна з України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У Європейської комісії наразі відсутнє фінансування для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України після того, як країна-агресорка Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди та почала обстрілювати порти.

Як пише Reuters, Міністерство сільського господарства України 21 липня звернулось із листом до віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов'язаних із використанням маршрутів ЄС для транспортування зерна, відомих як "смуги солідарності".

За оцінками України, додаткові витрати становлять 30-40 доларів на тонну продукції. У листі також міститься прохання розширити "смуги солідарності" на 1-1,5 мільйона тонн на місяць за рахунок "зелених коридорів", зокрема до Адріатичного моря, країн Балтії, Німеччини та Нідерландів.

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Втім, одне дипломатичне джерело в Єврокомісії повідомило, що поки ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту. Відомо, що кошти на потреби України можуть надійти лише після середньострокового перегляду бюджету, на який може піти ще кілька місяців – навіть із урахуванням того, що незабаром очікується осінній врожай кукурудзи.

РФ вийшла із зернової угоди

РФ вийшла із зернової угоди в односторонньому порядку. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За словами кремлівського клерка, Росія "негайно повернеться до угоди, щойно частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

19 липня стало відомо, що Росія погрожує всім судам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які прямуватимуть до чорноморських портів України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 21 липня Україна рахуватиме всі кораблі, що прямують до російських портів і портів на окупованих територіях, що перевозять військові вантажі.

Нещодавно стало відомо, як РФ зривала зернову угоду. Головне управління розвідки опублікувало закриту доповідь для вищого військово-політичного керівництва Росії. У документі йдеться про технології, що застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору та в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

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