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"Україна впоралася з "домашнім завданням": експерт дав прогноз на вступ України до ЄС

Юлія Закрепа
6 листопада 2023, 11:06
Тому у подальшій євроінтеграції України головним викликом буде не війна, а наша здатність продовжувати реформи.
'Україна впоралася з 'домашнім завданням': експерт дав прогноз на вступ України до ЄС
Фесенко розповів про вступ України до ЄС / колаж: Главред, фото: УНІАН

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого нещодавнього візиту до Києва підтвердила, що Україна є близькою до початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Політолог Володимир Фесенко вважає, що позитивні прогнози щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу справдяться.

"Урсула фон дер Ляєн вже не вперше приїздить до Києва. Великою мірою саме перший візит до Києва спільно з Жозепом Боррелем у квітні 2022 року вплинув на особисту симпатію очільниці Єврокомісії до нашої держави й відіграв важливу роль у отриманні статусу кандидата в члени ЄС", - розповів Фесенко для 24 каналу.

За словами політолога, Україна впоралася із "домашнім завданням", яке поставив нам Євросоюз для отримання кандидатського статусу. Саме на цих реформах базується попередні позитивні очікування щодо переговорів про вступ України.

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"У багатьох інших країн шлях від отримання статусу кандидата до початку переговорів був значно довшим, аніж один рік. Інколи на цьому шляху Україна отримує аванси, але в цілому своїми діями ми підтверджуємо свою здатність до європейсько-орієнтованих перетворень", - зазначив експерт.

Фесенко пояснив, що для успіху в переговорах про вступ Україні необхідно залучитися й підтримкою Угорщини та Словаччини, які нещодавно досить гостро висловлювалися проти допомоги Києву та намагаються блокувати 50-мільярдний пакет допомоги ЄС, розрахований на чотири роки.

На Україну чекають непрості дискусії щодо узгодження роботи українських компаній на ринку ЄС. Це засвідчують останні приклади із "зерновою кризою" та протестами польських перевізників на кордоні.

Після початку переговорів про вступ України до ЄС, нам не відразу вдасться швидко пройти цей шлях. Найімовірніше, що він займе декілька років, адже кількість реформ, яких вимагатиме Брюссель від Києва, збільшиться в рази.

Фесенко також додав, що війна в Україні не є перешкодою для вступу в ЄС. Якби це було непорушним аргументом, Євросоюз би навіть не наважився надавати на статус кандидата.

Тому у подальшій євроінтеграції України головним викликом буде не війна, а наша здатність продовжувати реформи.

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Україна досягла значних успіхів під час впровадження реформ, необхідних для початку переговорів щодо вступу в Європейський союз.

Зеленський зробив важливу заяву щодо вступу України в ЄС. Також стала відома дата, коли Єврокомісія може схвалити старт переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

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Євросоюз війна в Україні
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