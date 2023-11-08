'Виконала 90% реформ': Єврокомісія розпочне процес переговорів щодо вступу України в ЄС

Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, повідомила Урсула фон дер Ляєн.

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Єврокомісія офіційно рекомендувала розпочати процес переговорів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Європейська комісія сьогодні, 8 листопада, рекомендувала розпочати переговори про членство України в Європейському Союзі.

Процес буде запущено 24 березня. Прискореної процедури вступу не буде, нашій країні потрібно буде забезпечити розвиток у деяких сферах.

Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% реформ, на які від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.

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"Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин", - заявила Урсула.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, що Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Україна досягла значних успіхів під час впровадження реформ, необхідних для початку переговорів щодо вступу в Європейський союз.

Зеленський розкрив деталі рішення ЄС. 7 листопада Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців, в якому обговорив важливу подію, що очікує нашу країну в середу, 8 листопада.

Експерт дав прогноз на вступ України до ЄС. Володимир Фесенко вважає, що позитивні прогнози щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу справдяться.

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