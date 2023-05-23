Війна закінчиться вступом України до Євросоюзу - Шольц

Війна, яку путінська країна-агресор Росія розв'язала проти України, закінчиться тим, що українська держава стане повноправним членом Європейського союзу. Про це повідомляє німецький портал Die Welt.
За словами керівника федерального уряду ФРН, він упевнений в тому, що країні-агресору Росії не вдасться здобути перемогу у війні проти України.
"Гіркий розділ в історії нашого континенту закінчиться тим, що вільна Україна вступить до Європейського союзу в якості повноправного члена", - говорить канцлер.
Шольц також зазначив, що його партія СДПН, яка зараз є основною в правлячій коаліції, в цілому підтримує дію в Європі принципів незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.
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Дивіться відео про зустріч у Німеччині президента Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Олафом Шольцем:
Вступ України до ЄС
17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.
23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.
2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.
9 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Глава держави провів низку зустрічей з лідерами Європейського Союзу, виступив у Європарламенті та взяв участь у саміті країн-учасниць Євросоюзу.
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