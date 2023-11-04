УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Ми вражені": Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС

Руслана Заклінська
4 листопада 2023, 19:45
Україна досягла значних успіхів під час впровадження реформ, необхідних для початку переговорів щодо вступу в Європейський союз.
'Ми вражені': Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС
Глава Єврокомісії вражена прогресом України на шляху до інтеграції в ЄС / Колаж: Главред, фото: twitter.com Ursula von der Leyen

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в Євросоюзі і наступного тижня Єврокомісія подасть звіт про розширення. Цю заяву вона зробила на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у суботу, 4 листопада.

"Я повинна сказати, що ви досягли чудового прогресу. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли Комісія представить свій звіт про розширення", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також висловила враження від реформ, які Україна провела у розпал війни. У своєму повідомленні у соцмережі X (Twitter) вона звернулася до президента України Володимира Зеленського, висловивши впевненість, що Україна зможе завершити ці реформи дуже скоро. Також вона зазанчила, що якщо це вдасться, країна зможе досягти своєї амбітної мети.

відео дня

"Шановний Президенте, ми вражені реформами, які Україна зробила в розпал війни. Я впевнена, що незабаром ви зможете завершити важливі реформи. Якщо це станеться, Україна може досягти своєї амбітної мети", - сказала Урсула фон дер Ляєн

На її думку, Україна перебуває у процесі завершення великих реформ.

Візит глави Єврокомісії в Україну

Нагадаємо, 4 листопада, до Києва прибула Урсула фон дер Ляйєн, глава Європейської комісії. Вона виступила у Верховній Раді України. Цей візит свідчить про позитивну оцінку прогресу України в реформах, необхідних для її наближення до членства в Європейському Союзі.

Також, під час пресконеренції Володимир Зеленський висловив свою думку щодо ситуації на фронті та спростував твердження, що вона є патовою для України, реагуючи на статтю в журналі The Economist. Зеленський запевнив, що Україна продовжує вдосконалювати свою лінію оборони та зміцнювати позиції на фронті.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляйєн новини України
Реклама

Головне за день

Використовують усі методи: Росія хоче "заморозити" війну в Україні - Подоляк

Використовують усі методи: Росія хоче "заморозити" війну в Україні - Подоляк

20:44 Україна
У ЗСУ попереджують про збільшення масованих атак РФ після настання холодів

У ЗСУ попереджують про збільшення масованих атак РФ після настання холодів

19:59 Україна
Кінець війни очевидний: Бен Ходжес розповів про новий виклик для України

Кінець війни очевидний: Бен Ходжес розповів про новий виклик для України

19:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:44

Використовують усі методи: Росія хоче "заморозити" війну в Україні - Подоляк

20:00

Ви точно вразите всіх: рецепт закуски на Новий рік 2024

19:59

У ЗСУ попереджують про збільшення масованих атак РФ після настання холодів

19:50

"Немає сил на прорив": у ЗСУ дали тривожний прогноз і попередили про довгу війну

19:45

"Ми вражені": Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:09

Кінець війни очевидний: Бен Ходжес розповів про новий виклик для України

18:59

Було три "прильоти" : в Мережі розкрили деталі удару по кораблю РФ в КерчіВідео

18:59

Пєсков розповів про двійників Путіна у Росії

18:54

"У мене є кохання в серці": Нікіта Добринін розповів про нові стосунки

Реклама
18:47

Згорів за тиждень: стало відомо про останні дні Сергія Сивохо

18:38

США та ЄС обговорюють з Україною мирні переговори: що нам пропонуютьПогляд

18:09

Ви зберігали борошно неправильно: мірошник розповів про забутий лайфхак

17:53

У Дніпрі пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту

17:39

Потужні вибухи та уламки ракет: у Криму розповіли про влучання у корабель РФВідео

17:29

Паста зі шпротами: Клопотенко розповів, як незвично приготувати макарони

17:23

Назвала "холопами й рабами": в РФ написали новий донос на Аллу Пугачову

17:09

"Я був вражений": топ-генерал США відверто прокоментував статтю Залужного

16:59

На Запорізькому напрямку росіяни забетонували лінії оборони: ЗСУ необхідна спеціальна зброя

16:37

"Ситуація ахтунг": недобитий ЗСУ ТОПгенерал РФ потрапив у секс-скандал

16:34

Хочуть зайти в тил ЗСУ: росіяни почали масований наступ на новому напрямку

Реклама
16:28

Демі Мур показала фанатам, як виглядає важкохворий Брюс ВіллісВідео

16:15

Коли краще мити волосся вранці або вночі: лікар-трихолог розповіла, як правильно

16:12

Коли мобілізацію в Україні можуть посилити: військовий експерт прокоментував ідею Залужного

15:59

Ситуація складна: генерал розкрив про штурми та перегрупування росіян під Куп'янськом

15:58

На якому терміні можна почути серцебиття дитини: дивовижні факти про розвиток малюка

15:46

Неймовірна головоломка для людей з високим IQ: лише геній зможе знайти цифру "5"

15:41

Тупика немає, переговорів з РФ не буде: Зеленський висловився після слів Залужного

15:30

Яку пенсію отримають українці з маленькими і середніми зарплатами

15:29

Обслуговувала чиновників: старіюча "Червона шапочка" визвірилася на Пугачову

15:23

РФ готова до великих втрат біля Авдіївки заради дрібних територіальних здобутків

15:16

Без порізів і промахів: дівчина поділилася простим лайфхаком, який полегшить нарізання цибулі кубиком

15:07

ЗСУ потужно ліквідували майже 500 росіян: на Таврійському напрямку багато втрат

14:42

ЗСУ пішли в наступ на Мелітополь: "перемелюють" окупантів разом з технікою

14:38

У США поховали Меттью Перрі: на закриту церемонію прийшли всі зірки "Друзів"

14:23

Дружина Віктора Павлика в купальнику показала "ненависні боки"

13:59

В ОПУ попросили Залужного не виносити на публіку ситуацію на фронті

13:45

Хитра різдвяна головоломка: потрібно знайти оленя за 8 секунд

13:40

ЗСУ продовжують вибивати окупантів з лівобережжя Херсонщини - Гуменюк

13:32

Повністю викреслила: дочка Сніжани Єгорової розповіла про матір-путіністкуВідео

13:11

Коли правильно міняти постільну білизну, щоб залучити достаток в дім

Реклама
13:08

Церковне свято 5 листопада: що не можна робити на Галактіона і Епістиму

12:42

"Потрібно політичне перемир'я": міністр оборони Італії висловився про переговори з РФ

12:23

Місячний календар 5 листопада 2023: Місяць обіцяє ідеальний день для розширення власних горизонтів

12:18

Росія провалила випробування ракет-носіїв ядерної зброї

11:55

Гороскоп на завтра 5 листопада 2023: Тельцю - Травма, Рибам - цілеспрямованість

11:43

"Війна зайшла в глухий кут": на Заході обговорюють з Україною мирні переговори з РФ - NBC

11:43

Блогер Буше розповів про симптоми своєї страшної хвороби

11:42

"Не хочу провести жодного дня, як вона": Алан Бадоєв розповів про сімейне горе, пов'язане з мамою

10:46

Є дві причини: Годжес пояснив, чому Україні не дають зброю для звільнення Криму

10:44

Замість "Вагнера" прийшли дві нових ПВК за гроші поплічників Путіна - ISW

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти