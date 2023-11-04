'Ми вражені': Урсула фон дер Ляєн оцінила прогрес України на шляху до ЄС

Україна досягла значних успіхів під час впровадження реформ, необхідних для початку переговорів щодо вступу в Європейський союз.

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Глава Єврокомісії вражена прогресом України на шляху до інтеграції в ЄС / Колаж: Главред, фото: twitter.com Ursula von der Leyen

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Україна досягла значного прогресу на шляху до членства в Євросоюзі і наступного тижня Єврокомісія подасть звіт про розширення. Цю заяву вона зробила на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у суботу, 4 листопада.

"Я повинна сказати, що ви досягли чудового прогресу. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли Комісія представить свій звіт про розширення", - сказала вона.

Урсула фон дер Ляєн також висловила враження від реформ, які Україна провела у розпал війни. У своєму повідомленні у соцмережі X (Twitter) вона звернулася до президента України Володимира Зеленського, висловивши впевненість, що Україна зможе завершити ці реформи дуже скоро. Також вона зазанчила, що якщо це вдасться, країна зможе досягти своєї амбітної мети.

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"Шановний Президенте, ми вражені реформами, які Україна зробила в розпал війни. Я впевнена, що незабаром ви зможете завершити важливі реформи. Якщо це станеться, Україна може досягти своєї амбітної мети", - сказала Урсула фон дер Ляєн

На її думку, Україна перебуває у процесі завершення великих реформ.

Візит глави Єврокомісії в Україну

Нагадаємо, 4 листопада, до Києва прибула Урсула фон дер Ляйєн, глава Європейської комісії. Вона виступила у Верховній Раді України. Цей візит свідчить про позитивну оцінку прогресу України в реформах, необхідних для її наближення до членства в Європейському Союзі.

Також, під час пресконеренції Володимир Зеленський висловив свою думку щодо ситуації на фронті та спростував твердження, що вона є патовою для України, реагуючи на статтю в журналі The Economist. Зеленський запевнив, що Україна продовжує вдосконалювати свою лінію оборони та зміцнювати позиції на фронті.

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