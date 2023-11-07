'Завтра історичний день для України': Зеленський розкрив деталі рішення ЄС

7 листопада Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням до українців, в якому обговорив важливу подію, що очікує нашу країну в середу, 8 листопада.

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Зеленський розкрив деталі історичного рішення ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Вже завтра, 8 листопада очікується рішення Єврокомісії щодо виконання Україною 7 конкретних рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. Президент також поділився іншими кроками, які Україна вживає на шляху до членства в Євросоюзі. Про це він заявив під час вечірнього звернення.

"Завтра важливий день. Очікуємо історичний висновок Євросоюзу – звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки – після цього звіту. Нашу законодавчу роботу, посилення інституцій держави", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна вже пройшла великий шлях у наближенні до Євросоюзу.

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"Наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі – це і політичне рішення всіх країн, які вже в спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави. Наша робота – це наближення й адаптація стандартів ЄС, практик спільноти", - додав президент України.

Володимир Зеленський вказує на те, що Україна обов'язково буде в ЄС.

"І ми прийдемо до цього, зокрема, завдяки трансформації нашої держави – внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України – це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС – це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи", - резюмував Володимир Зеленський.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний директор прем'єра Угорщини, Балаш Орбан заявив, що Будапешт вживатиме всіх необхідних заходів, щоб перешкодити початку переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо можливого вступу України до ЄС.

Водночас, як стало відомо, Україна успішно виконала чотири із семи важливих критеріїв, які супроводжують процес надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Також, раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього року.

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