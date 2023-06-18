'А, а, а де він?': Путін в припадку заїкання видав фейк про Залужного

За словами Володимира Путіна, Валерій Залужний нібито перебуває за кордоном.

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Через Валерія Залужного з Володимиром Путіним стався припадок / колаж: Главред, фото: ОПУ, пресслужба Кремля

Російський диктатор Володимир Путін продовжує озвучувати фейки російської пропаганди напередодні контрнаступу ЗСУ. Ймовірно, він намагається тим самим внести сум'яття до лав українських сил.

Цього разу президент країни-агресора висловився щодо головкому Збройних сил України Валерія Залужного. Відео зустрічі з пропагандистами опублікували в Мережі.

За словами Путіна, Залужний нібито перебуває за кордоном. Про це він сказав, відповідаючи на одне з питань.

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"А, а, а, а де, а де він, Залужний? Я, я, я, я, я, я знаю... мені здається, що я знаю... Нууу... ви у нього запитаєте, де. Але для цього потрібно перейти на іноземну мову бл... мені здається, що він за кордоном. Але ... ммм ... я можу помилятися", — промимрив президент РФ.

Звернемо увагу, що згадуючи головкома ЗСУ, з Путіним трапився справжній припадок заїкання. Він почав нервово озиратися і не зміг відразу сформулювати свою думку, повторюючи слова по кілька разів. При цьому хвилювання диктатора також видавали мимовільні рухи його рук.

Володимир Путін видав новий фейк / скріншот

Нагадаємо, в країні-агресорі Росії МВС оголосило в розшук Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сталося це після атаки Москви загадковими безпілотникам.

РФ відразу після того, як Москву атакували безпілотники, оголосила в розшук Головнокомандувача Збройних сил України. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті МВС Росії.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - написали в російському МВС про Залужного.

Раніше російські пропагандисти поширювали фейки про те, що Валерій Залужний нібито був "важко поранений" в результаті ворожих обстрілів. За їхніми легендами це нібито сталося під час ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. Тоді пропагандисти заявляли, що у Залужного "травма голови і осколкові поранення".

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