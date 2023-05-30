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Подоляк висміяв росіян, які оголосили у розшук Залужного та Сирського

Аліна Дембіцька
30 травня 2023, 23:50 оновлено 30 травня, 23:50
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Подоляк іронічно зазначив, що, вочевидь, у росіян "день відкритих дверей у спеціальних лікарських стаціонарних закладах".
Подоляк висміяв росіян, які оголосили у розшук Залужного та Сирського
В ОП прокоментували розшук РФ Залужного та Сирського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на інформацію про розшук країною-агресоркою Росією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Так, коментуючи несамовиті заяви РФ в ефірі телемарафону Подоляк іронічно зазначив, що, вочевидь, у росіян "день відкритих дверей у спеціальних лікарських стаціонарних закладах".

"Мені здається, що і пан Сирський, і пан Залужний особисто прийдуть, тільки будуть нюанси. Прийдуть до людей, які ось це написали, і поставлять певні і їм питання, зустрічні. Хай вони трошки почекають", - сказав радник глави ОП.

На думку Подоляка, подібні оголошення з боку РФ "остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоч якусь краплю адекватності".

"Ви почали війну. І ви до війни ставитесь так, начебто маєте якісь впливи на українську дійсність. Ні", - заявив він.

Як повідомляв Главред, у країні-агресорці Росії МВС оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сталось це після атаки Москви загадковими безпілотниками. Аналогічно на сайті МВС в російських облікових даних з'явилась і картка розшуку командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Окрім того, раніше Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки Росії оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ через викрадення дітей із України.

Дивіться відео, в якому Михайло Подоляк заявив, що вогонь війни в Росії тільки розгорятиметься:

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