Росіяни подали у розшук головнокомандувача Валерія Залужного

РФ оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якого вони, нібито уже "вбили" раніше.

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Путін розшукує Залужного / колаж: Главред, фото: ОПУ, пресслужба Кремля

У країні-агресорці Росії МВС оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Сталось це після атакування Москви загадковими безпілотникам.

РФ одразу після того, як Москву атакували безпілотники, оголосила у розшук головнокомандувача Збройних сил України. Відповідний допис з'явився на сайті МВС Росії.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - написали в російському МВС про Залужного.

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Росія розшукує Залужного / скріншот: МВС Росії

Неодноразово російські пропагандисти "ховали" Валерія Залужного та поширювали інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ "втік на Кіпр".

Аналогічно на сайті МВС в російських облікових даних з'явилась і картка розшуку командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Сирського розшукують росіяни / скріншот: МВС Росії

Нагадаємо, що Путін зібрався у вересні провести "вибори" в українських областях. Російський диктатор підписав закон, який дозволяє чотирьом новим, нібито "російським регіонам", які окупувала країна-агресорка Росія, встановлювати особливості проведення виборів.

Путін наказав негайно посилити охорону кордонів Росії. Російський диктатор стурбований подіями на Бєлгородщині і наказав прикордонникам та ФСБ посилити охорону кордонів.

Зеленський розповів, чи готовий зустрітися з Путіним і про що з ним можна говорити. Володимир Путін розуміє безперспективність силового захоплення України, впевнений Володимир Зеленський.

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