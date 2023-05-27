У Гундяєва "благословили" контрнаступ ЗСУ і показали звернення Залужного

На сайті Подвір'я розміщені підписи "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну".

https://glavred.net/world/u-gundyaeva-blagoslovili-kontrnastuplenie-vsu-i-pokazali-obrashchenie-zaluzhnogo-10473574.html Посилання скопійоване

У Патріарха Кирила благословили ЗСУ / УНІАН, peredelkino.online

На одному з офіційних сайтів Руської православної церкви розмістили молитву за контрнаступ Збройних сил України.

Таку інформацію виклали на офіційному сайті Подвір'я патріарха РПЦ Кирила (Володимира Гундяєва) в Передєлкіно.

Відзначимо, що ймовірно мова йде про дії групи хакерів.

відео дня

При цьому на головній сторінці офіційного сайту Патріаршого Подвір'я розміщені тексти на підтримку контрнаступу ЗСУ і програється відеоролик, оприлюднений раніше головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Подвір'я Патріарха Московського і всієї Русі благословляє контрнаступ ЗСУ", — йдеться на титульній сторінці сайту.

Там же розміщено текст молитви за український контрнаступ українською мовою.

Додамо, що на сайті Подвір'я розміщені підписи "Ми віримо в ЗСУ", "Перемога за Богом і Україною", "Підтримайте ЗСУ та Україну".

Сайт Подвір'я РПЦ / peredelkino.online

Нагадаємо, патріарх Кирил назвав участь росіян у розв'язаній агресором Росією війні проти України нібито "захистом Батьківщини", що є, мовляв, "святою справою для кожної людини". Також він закликав співгромадян, мовляв, "йти мужньо до виконання свого військового обов'язку".

Раніше митрополит РПЦ Антоній зустрівся з Папою Римським Франциском. Антоній є другою людиною після Кирила в РПЦ. Зустріч пройшла після того, як понтифік сказав, що "Ватикан бере участь у місії спрямованої на припинення війни в Україні".

Інші новини: