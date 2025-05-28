Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

500%-ві санкції не допоможуть: названо найкращий спосіб тиску на Путіна

Олексій Тесля
28 травня 2025, 09:48
233
З 2022 року серйозних нових важелів тиску на РФ уже не залишилося, вважає Дмитро Некрасов.
Надії на санкції США проти РФ стали більш примарними
США можуть ввести нові санкції проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяв Некрасова:

  • США не готові вводити навіть 30-відсоткові мита проти Китаю
  • Сумнівно, що Трамп введе нові 500-відсоткові мита

Експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов прокоментував імовірність введення нового пакета санкцій у вигляді 500%-вих мит на товари країн, що торгують із Росією.

"Що стосується 500-відсоткових мит Грема, то давайте подивимося на факти. Один тільки Китай імпортує близько 12,7 мільйона барелів нафти і нафтопродуктів на день. Росія експортує близько 7 мільйонів барелів на день. І вже зараз приблизно половина цих обсягів іде до Китаю - близько 40 з гаком відсотків. Тобто, за великим рахунком, Китай може купити всі російські нафтопродукти, до того ж майже вдвічі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що раніше була своєрідна репетиція торгової війни між США і Китаєм.

"І навіть у рамках цієї репетиції, ще до глобальних домовленостей, ми побачили, на які товари США не готові запроваджувати навіть 30-відсоткові мита проти Китаю, і на ті товари (поки Китай не відступив), планували мита в 145%. Але 145 чи 500% - значення не має", - зазначив він.

Аналітик стверджує, що, з урахуванням поточних і так важких американо-китайських відносин і складних переговорів між ними, дуже сумнівно, що Трамп введе 500-відсоткові мита.

"А навіть якщо він це зробить, ми вже розуміємо, на які товари він буде готовий піти, а на які - ні. Один Китай може купити всю російську нафту (на нього і так уже припадає близько 40% відсотків усієї зовнішньої торгівлі РФ)", - каже він.

санкции
/ Главред

На його думку, США слід домовлятися з найбільшими економіками світу, серед них - китайська та індійська.

"Якщо не домовилися з Китаєм - про що взагалі говорити? Грубо кажучи, одного Китаю, в принципі, достатньо. Але якщо вже не з Китаєм, то хоча б з Індією варто домовлятися. А все інше - наприклад, загроза 500-відсоткових мит - хіба що може вплинути на такі країни, як Туреччина. Але загалом, на що це вплине? По суті - ні на що", - вважає він.

Співрозмовник також вказав на те, що в глобальному сенсі, починаючи з травня 2022 року, жодних серйозних нових важелів тиску на РФ уже не залишилося.

"Попіаритися і щось сказати - можна, десь по дрібницях "прикрутити" якісь окремі компанії або окремих осіб, створити локальні незручності в окремих секторах економіки - напевно, теж. Але нічого системного і серйозного, що могло б загрожувати російській економіці, вже немає - все, що могло бути зроблено, відбулося навесні 2022 року", - додав Некрасов.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Некрасова:

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може ввести нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Більше новин:

Хто такий Дмитро Некрасов

Дмитро Олександрович Некрасов - російський економіст, політик і громадський діяч. Некрасов є співзасновником і директором Європейського Центру Аналізу та Стратегій (CASE) - аналітичного центру, що спеціалізується на дослідженнях пострадянських країн в ЄС і США.

У своїх публікаціях він аналізує функціонування соціальних систем, пенсійну реформу і питання державного управління. Некрасов також веде активну діяльність у соціальних мережах і блогах, ділячись своїми поглядами на економічні та політичні процеси в Росії та світі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції проти Росії Дмитро Некрасов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:38Війна
Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк Елма

Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк Елма

08:23Війна
Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

07:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Останні новини

10:47

"Є вдалі влучання": у ЦПД розкрили деталі атаки дронів на Москву

10:38

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:36

Завалить урожаєм: що обов'язково потрібно зробити з перцем до цвітінняВідео

10:26

В українців можуть забрати житло після війни: депутат вказав небезпечну причину

10:00

Формула довіри: чому співробітники БаДМ радять компанію своїм дітям новини компанії

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
09:57

Трамп, Медведєв і Келлог влаштували перепалку в соцмережах: деталі

09:48

500%-ві санкції не допоможуть: названо найкращий спосіб тиску на ПутінаВідео

09:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

09:13

FPV на оптоволокні: ми пропустили момент технологічного ривкуПогляд

Реклама
09:10

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

09:06

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

08:47

Карта Deep State онлайн за 28 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Сезон найулюбленішої сезонної ягоди в Україні під загрозою: ціни б'ють рекорди

08:23

Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк ЕлмаВідео

07:52

"Любимо нашу державу": що відомо про батьків Потапа

07:10

Загадка для найрозумніших: треба знайти помилку на картинці за 5 секунд

07:06

Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

06:11

Путіна намагаються вмовляти піти на перемир'яПогляд

06:07

Переговори не спрацюють: дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни

05:43

Гороскоп на завтра 29 травня: Овен - здійснення мрії, Рибам - захоплива подорож

Реклама
05:27

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

05:00

Супертест на IQ: знайдіть трьох крокодилів серед драконів за 5 секунд

04:30

Тіло буде "чистішим": коли краще приймати душ зранку чи ввечері

04:07

"Одягати" чи "надівати" – як правильно: вчителька розтлумачила поширену помилкуВідео

03:30

Загроза атаки тисячі дронів: найгірший прогноз масованих ударів РФ по Україні

03:05

Не згниє та не проросте: жінка назвала ідеальне місце для зберігання цибулі

02:30

"Трамп зміцнив Путіна": чи є шанс на повалення влади в РФВідео

02:05

У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

02:04

Більшість робить це неправильно: як складати постільну білизну

01:39

Пила горілку і курила: хуліганку Брітні Спірс вивели з літака

01:30

Серіал про Гаррі Поттера: творці показали нових Гаррі, Рона та Герміону

01:19

"Тенденція йде до збільшення": чи зможе РФ щоночі запускати 1000 Шахедів

00:33

Ситуація загострюється: Генштаб розповів, де тривають найзапекліші бої

00:20

Біля двох областей 125 тисяч окупантів, РФ готується до масштабного наступу - WP

27 травня, вівторок
23:59

Ще один ляпас: тепер отримав Григорій РешетникВідео

23:31

"Їй потрібні наші молитви": Шакіра сильно впала на сценіВідео

23:27

Це не "розчарування", а сигнал Кремлю: Держдеп пояснив заяви Трампа про Путіна

23:17

"Зменшую бухич": колишня Потапа розповіла, як худне, якщо вага стоїть на місці

22:47

"Зі своїм": Віра Брежнєва показала каблучку на безіменному пальці

22:16

Чи отримає Україна Taurus після візиту Зеленського до Німеччини: подробиці

Реклама
22:06

Звернення Трампа до Путіна і нові переговори: головні новини України (дайджест)

22:03

"Йому дуже сильно прилітає": які проблеми у сина Потапа

21:19

"Вони у Росії мають відчути наслідки": Зеленський готує дзеркальні відповіді

21:17

Не чекайте, поки загориться лампочка: експерт розкрив небезпеку низького рівня пального

21:13

Що насправді сталось із генералом Суровікіним і де він зараз - звіт розвідки

21:01

Через чотири місяці після розлучення: Джессіка Альба завела новий роман

20:54

Литимуть сильні дощі з грозами: стало відомо, скільки триватимуть опади

20:48

В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон: міністр розповів деталі

20:37

Знають одиниці: кому категорично не можна їсти редиску і чомуВідео

20:18

Цибуля буде великою і соковитою: простий рецепт підживлення, який може зробити коженВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти