500%-ві санкції не допоможуть: названо найкращий спосіб тиску на Путіна

З 2022 року серйозних нових важелів тиску на РФ уже не залишилося, вважає Дмитро Некрасов.

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США можуть ввести нові санкції проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяв Некрасова:

США не готові вводити навіть 30-відсоткові мита проти Китаю

Сумнівно, що Трамп введе нові 500-відсоткові мита

Експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов прокоментував імовірність введення нового пакета санкцій у вигляді 500%-вих мит на товари країн, що торгують із Росією.

"Що стосується 500-відсоткових мит Грема, то давайте подивимося на факти. Один тільки Китай імпортує близько 12,7 мільйона барелів нафти і нафтопродуктів на день. Росія експортує близько 7 мільйонів барелів на день. І вже зараз приблизно половина цих обсягів іде до Китаю - близько 40 з гаком відсотків. Тобто, за великим рахунком, Китай може купити всі російські нафтопродукти, до того ж майже вдвічі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт говорить про те, що раніше була своєрідна репетиція торгової війни між США і Китаєм.

"І навіть у рамках цієї репетиції, ще до глобальних домовленостей, ми побачили, на які товари США не готові запроваджувати навіть 30-відсоткові мита проти Китаю, і на ті товари (поки Китай не відступив), планували мита в 145%. Але 145 чи 500% - значення не має", - зазначив він.

Аналітик стверджує, що, з урахуванням поточних і так важких американо-китайських відносин і складних переговорів між ними, дуже сумнівно, що Трамп введе 500-відсоткові мита.

"А навіть якщо він це зробить, ми вже розуміємо, на які товари він буде готовий піти, а на які - ні. Один Китай може купити всю російську нафту (на нього і так уже припадає близько 40% відсотків усієї зовнішньої торгівлі РФ)", - каже він.

/ Главред

На його думку, США слід домовлятися з найбільшими економіками світу, серед них - китайська та індійська.

"Якщо не домовилися з Китаєм - про що взагалі говорити? Грубо кажучи, одного Китаю, в принципі, достатньо. Але якщо вже не з Китаєм, то хоча б з Індією варто домовлятися. А все інше - наприклад, загроза 500-відсоткових мит - хіба що може вплинути на такі країни, як Туреччина. Але загалом, на що це вплине? По суті - ні на що", - вважає він.

Співрозмовник також вказав на те, що в глобальному сенсі, починаючи з травня 2022 року, жодних серйозних нових важелів тиску на РФ уже не залишилося.

"Попіаритися і щось сказати - можна, десь по дрібницях "прикрутити" якісь окремі компанії або окремих осіб, створити локальні незручності в окремих секторах економіки - напевно, теж. Але нічого системного і серйозного, що могло б загрожувати російській економіці, вже немає - все, що могло бути зроблено, відбулося навесні 2022 року", - додав Некрасов.

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Некрасова:

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Раніше повідомлялося про те, що Трамп може ввести нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Хто такий Дмитро Некрасов Дмитро Олександрович Некрасов - російський економіст, політик і громадський діяч. Некрасов є співзасновником і директором Європейського Центру Аналізу та Стратегій (CASE) - аналітичного центру, що спеціалізується на дослідженнях пострадянських країн в ЄС і США. У своїх публікаціях він аналізує функціонування соціальних систем, пенсійну реформу і питання державного управління. Некрасов також веде активну діяльність у соціальних мережах і блогах, ділячись своїми поглядами на економічні та політичні процеси в Росії та світі.

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