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Трамп розчарований та може запровадити нові санкції проти РФ: у WSJ назвали терміни

Анна Ярославська
27 травня 2025, 06:57
289
Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.
Путин, Трамп
Трамп може запровадити нові санкції проти РФ: ЗМІ назвали терміни / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Коли Трамп може заппровадити санкції проти РФ
  • Чому президент США відмовлявся тиснути на Путіна

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти країни-агресора Росії вже цього тижня. Глава Білого дому може піти на такий крок, оскільки відчуває дедалі більше розчарування через атаки очільника Кремля Володимира Путіна на Україну та повільні темпи мирних переговорів. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на співрозмовників, обізнаних із думками американського лідера.

Зазначається, що обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції. Водночас обговорюються інші варіанти тиску на Путіна з метою змусити його піти на поступки за столом переговорів, включно з 30-денним припиненням вогню.

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WSJ пише, що Трамп може вирішити не запроваджувати нові санкції.

Журналісти пишуть, що президент США втомився від мирних переговорів і подумує про те, щоб відмовитися від них, якщо останній ривок не спрацює. Чи продовжить Америка в цьому випадку надавати військову допомогу Україні, залишається невідомим.

Видання називає три причини, через які Трамп протягом кількох тижнів Трамп чинив опір тиску на Путіна, щоб той не погодився на припинення вогню, яке підтримала Україна.

По-перше, Трамп відчуває неприязнь до президента України Володимира Зеленського, якого Трамп вважав таким, що заохочує подальший конфлікт, наполягаючи на санкціях.

По-друге, Трамп вважав, що додаткові санкції проти Росії не обмежать її здатність вести війну, але ускладнять зусилля з відродження американо-російських економічних зв'язків.

По-третє, Трамп відчував, що знає Путіна і що той покладе край війні як особисту послугу. Однак небажання глави Кремля поступитися зіпсувало думку президента США про свого колегу, особливо після телефонної розмови минулого тижня, під час якої Путін відмовився підписати угоду про припинення вогню.

санкции
​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Також Трамп не виключає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

На початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

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