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Контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися - ЗМІ

Віталій Кірсанов
27 травня 2025, 09:51
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Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.
Контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ провалилися
Контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ провалилися / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Європа готує вісімнадцятий пакет санкцій проти РФ
  • Співпраця країн "Великої сімки" також "втратила динаміку"

Європа і США більше не рухаються в одному напрямку, коли мова заходить про введення економічних санкцій проти Росії. Про це пише Süddeutsche Zeitung, посилаючись на внутрішній документ Міністерства закордонних справ Німеччини.

Зазначається, що Європа готує вісімнадцятий пакет санкцій проти Росії, однак, найімовірніше, надії європейців на спільні дії з американцями проти Кремля вкотре не виправдаються.

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"За інформацією Süddeutsche Zeitung, переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися. Про це йдеться у внутрішньому звіті Федерального міністерства закордонних справ за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбулося в Брюсселі 20 травня", - йдеться у статті.

Згідно з документом, глава санкційного комітету ЄС Девід О'Салліван заявив про "повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій".

"Більше немає ніяких "спільних контактів". Співпраця країн "Великої сімки" щодо цього також "втратила динаміку". Як європейці та американці мають намір домовитися про додатковий пакет санкцій за цих обставин, залишається загадкою. Тим більше, що деякі експерти вважають, що Трамп вважав за краще б відновити співпрацю з Росією якомога швидше", - ідеться в повідомленні.

санкции
Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Також Трамп не виключає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

На початку травня республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

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