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$50 млрд за два роки: сенатори США вимагають надати масштабну підтримку Києву

Анна Ярославська
1 серпня 2025, 11:40
441
Законопроєкт Шахін-Мурковскі з'явився після того, як комітет Сенату вніс законопроєкт, що передбачає військову допомогу Україні на суму 1 мільярд доларів.
Джин Шахін, Ліза Мурковскі
Джинн Шахін і Ліза Мурковскі подали проєкт закону про військову допомогу / Колаж: Главред, фото: defense.gov, Вікіпедія

Ви дізнаєтеся:

  • Що передбачає законопроєкт про військову допомогу Україні
  • Які шанси того, що за документ проголосують

Двоє сенаторів закликають США виділити понад 50 млрд доларів допомоги Україні в найближчі два роки. У документі йдеться не лише про військову підтримку, а й про використання заморожених російських активів.

Як пише The Hill, у чевтерг документ внесли: Джинн Шахін - сенатор-демократ від штату Гаваї, високопоставлений член Комітету Сенату з міжнародних відносин і член Комітету з асигнувань, а також Ліза Мурковскі від Республіканської партії (штат Аляска), член Комітету з асигнувань.

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Законопроєкт передбачає витрачання десятків мільярдів доларів допомоги Україні протягом наступних двох років.

За даними офісу Шахін, загальна сума витрат на законопроєкт становить понад 50 мільярдів доларів.

Законопроєкт Шахін-Мурковскі з'явився після того, як комітет Сенату вніс законопроєкт про фінансування оборони, що передбачає військову допомогу Україні на суму 1 мільярд доларів.

Шахін і Мурковскі представляють свій законопроєкт як такий, що надає Трампу додаткові інструменти, щоб змусити російського диктатора Путіна сісти за стіл переговорів.

Документом передбачаються мільярди доларів прямої військової допомоги Україні, але значна частина фінансування призначена для інвестування у військове виробництво в США. Також триватимуть нові способи залучення коштів для оплати підтримки Києва.

"Цей двопартійний законопроєкт - перемога для Америки. Він підтримує нашу оборонно-промислову базу, американських виробників і робітників, водночас забезпечуючи американським військовим можливість навчатися на українських військових інноваціях", - сказала Шахін.

"Надаючи необхідне фінансування військової та гуманітарної допомоги, цей закон гарантує Україні можливість продовжувати чинити опір незаконній і жорстокій війні Росії. Ми також використовуємо захоплені російські активи для притягнення агресорів до відповідальності, одночасно зміцнюючи військову готовність Америки, застосовуючи цінний досвід бойових дій, отриманий під час війни в Україні, та ділимося цим досвідом з такими важливими партнерами, як Тайвань. Настав час підтвердити наше лідерство на світовій арені та продемонструвати непохитну підтримку союзників", - додала Мурковскі.

Однак передбачається, що ухвалення законопроєкту наштовхнеться на великі труднощі в контрольованому республіканцями Конгресі. Як пишуть журналісти, адміністрація вже скоротила обсяги іноземної допомоги, а її представники та деякі законодавці-республіканці регулярно виступають проти відправки американських військових та інших гуманітарних вантажів за кордон.

помощь США, инфографика
Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред ​

Військова допомога Україні від США - останні новини

Як писав Главред, комітет Сенату США з питань асигнувань затвердив бюджет Міністерства оборони на наступний фінансовий рік, в якому передбачено близько 1 мільярда доларів на підтримку України. Загальний бюджет Пентагону становитиме 852 мільярди доларів, що на 21,7 мільярда більше від початкового запиту президента Дональда Трампа.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО.

Крім того, Сполучені Штати Америки погодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів.

У червні в Міноборони України заявили, що міжнародні партнери України зобов'язалися в нинішньому році виділити на допомогу у сфері безпеки більше коштів, ніж було виділено в попередні роки повномасштабної війни РФ проти України.

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