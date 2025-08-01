Сенат США схвалив "солідну" суму допомоги: ЗМІ розкрили, скільки може отримати Україна

Президент Трамп має підписати або відхилити бюджет із фінансуванням, яке підтримує безпеку України.

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Сенатори підкреслюють важливість підтримки України для підготовки американських збройних сил / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Сенат США погодив оборонний бюджет із виділенням мільярда доларів для України

Бюджет Пентагону на наступний рік включає значну підтримку України

Комітет Сенату затвердив фінансування на підтримку України в оборонному бюджеті

Комітет Сенату США з питань асигнувань затвердив бюджет Міністерства оборони на наступний фінансовий рік, у якому передбачено близько 1 мільярда доларів на підтримку України. Загальний бюджет Пентагону складатиме 852 мільярди доларів, що на 21,7 мільярда більше за початковий запит президента Дональда Трампа, повідомляє Reuters.

Фінансування попри позицію адміністрації Трампа

Незважаючи на прохання адміністрації Трампа виключити допомогу Україні зі свого бюджетного запиту, відповідний законопроєкт отримав підтримку як республіканців, так і демократів.

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Куди підуть кошти

Як зазначє видання, 800 мільйонів доларів буде виділено на Ініціативу з безпеки України (USAI) і 225 мільйонів — на Ініціативу з безпеки Балтії. Значна частина цих коштів призначена для підтримки України у війні проти Росії.

Позиції сенаторів

Сенатор Кріс Куонс, головний демократ підкомітету з оборонних витрат, зазначив:"Я б сказав, що підтримка України становить мільярд доларів".

Сенатор Мітч Макконнелл, очільник підкомітету з питань оборони, наголосив:"Ця адміністрація США, як і попередня, недооцінили рівень виклику, який перед нами стоїть"."Припинення співпраці з Україною підірве зусилля наших збройних сил з підготовки до сучасного поля бою".

Що далі

Законопроєкт має пройти голосування в Сенаті, після чого його узгодять із версією Палати представників, де фінансування України відсутнє. Після цього документ направлять до Білого дому для підписання або вето з боку президента Трампа.

Допомога Україні – новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Україна отримає винищувачі F-16 від Бельгії вже цього і наступного року, однак точні дати передачі наразі невідомі.

Також Трамп підтвердив, що Україна отримає 17 систем Patriot, частина з яких прибуде вже найближчими днями. США постачають зброю, але її фінансування забезпечують країни НАТО, зокрема ЄС.

Крім того, Сполучені Штати Америки погодили два нові пакети військової допомоги Україні загальною вартістю понад 330 мільйонів доларів Про це йдеться у пресрелізах Пентагону (номер один та номер два).

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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