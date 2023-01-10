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Армія РФ зайняла більшу частину Соледара і хоче оточити Бахмут – британська розвідка

10 січня 2023, 10:29
Окупанти намагаються обійти Бахмут з півночі і зруйнувати українські шляхи сполучення. Саме для цього загарбникам потрібен Соледар, де точаться бої.
Российские военные, Соледар
Армія РФ зайняла більшу частину Соледара, зазначають у розвідці Британії/ Міноборони РФ, скрін

Російські загарбники кидають багато сил на захоплення міста Соледар на Донеччині. Цей населений пункт потрібен їм для того, щоб оточити Бахмут, який окупантам не вдається захопити уже упродовж кількох місяців.

За минулі чотири дні російські військові та сили приватної військової компанії "Вагнера" провели тактичний наступ на Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У британській розвідці наголошують, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Соледар розташований на 10 кілометрів на північ від Бахмута.

Також зазначається, що у Соледарі велися бої за входи у покинуті 200-кілометрові тунелі соляних шахт, які проходять під районом. У британській розвідці припускають, що і українська, і російська сторона намагаються контролювати ці входи, адже бояться, що інша сторона може їх використати для проникнення у тил.

У той же час британська розвідка наголошує, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Ситуація у Соледарі на Донеччині

Раніше повідомлялося, що Росія кидає неймовірну кількість своїх солдатів на східну ділянку фронту. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Соледар, Бахмут і Схід загалом зараз тримаються, але бої йдуть важкі.

На Донеччині російські війська ввечері 9 січня розпочали потужний штурм Соледара. Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, штурм розпочався після того, як окупантам не вдалося окупувати місто.

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Як повідомив Зеленський, головна увага на Ставці була приділена ситуації в Донецькій і Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз найбільш гарячі. Він зазначає, що окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, там уся земля всіяна трупами російських загарбників.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що "кухар Путіна", засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин використовує повідомлення про "успіхи" в Соледарі, щоби зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.

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