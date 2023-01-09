"Вся земля під Соледаром у трупах окупантів": Зеленський про бійню за Донбас

Президент зазначив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

Володимир Зеленський, ЗСУ / 93 ОМБр Холодний Яр , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 9 січня провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача.

Як повідомив Зеленський, головна увага на Ставці була приділена ситуації в Донецькій і Луганській областях, а саме тим напрямкам, які зараз найбільш гарячі.

"Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, спільні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоча окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої і тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу", - додав Зеленський.

Президент зазначив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

"Завдяки стійкості наших воїнів там, в Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйновано, життя майже не залишилася. І тисячі їхніх людей втрачені: вся земля під Соледаром в трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось такий вигляд і має безумство", - сказав Зеленський.

Бій за Соледар

9 січня заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни почали потужний штурм Соледара після того, як їх спроба захопити місто провалилася.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив стратегію росіян біля Бахмута і Соледара.

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий 7 січня заявив, що Соледар знаходиться під контролем України. Українські війська відбивають атаки російських окупантів.

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив про важкі бої навколо міста.

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