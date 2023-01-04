Окупанти готують атаку на Соледар, у Бахмуті група загарбників провалила штурм - DeepState

Ситуація на Бахмутському напрямку в Донецькій області залишається напруженою.

У Бахмуті одна з груп противника провалила штурм у повному складі / Ілюстраційне фото-93-тя ОМБр Холодний Яр

Сили оборони України відбивають штурми російських окупантів на Бахмут у Донецькій області. Ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою. Атака однієї з груп російських окупантів була повністю провалена, противник зазнав втрат.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

"У Бахмуті одна з груп противника провалила штурм у повному складі", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку після ворожих штурмів околиць Авдіївки ситуація позначена як невідома. Уточнено ОБЗ біля Невельського.

У Луганській області на Сватівському напрямку тривають позиційні бої між військами ЗСУ та російськими окупантами на південному фасі.

На півночі України в районі державного кордону з Білоруссю, а також на запорізькому і Таврійських напрямках - ситуація без змін.

Ситуація в Бахмуті

Офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко розповів, що російські окупаційні війська кидають на Бахмут всі боєздатні сили. Зараз там тривають запеклі бої. Втрати ворога щодня вимірюються сотнями загиблих і тяжкопоранених.

3 січня в британській розвідці заявили, що нові успіхи окупантів РФ в районі Бахмута Донецької області найближчим часом малоймовірні, при цьому найінтенсивніші бої вже позаду.

Ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

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