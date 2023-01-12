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"Не тисяча і не дві": у Зеленського розповіли про шалені втрати окупантів під Бахмутом і Соледаром

12 січня 2023, 17:15
Радник керівника ОП впевнений, що росіянам не вдасться досягти жодного перелому у війні.
'Не тисяча і не дві': у Зеленського розповіли про шалені втрати окупантів під Бахмутом і Соледаром
Подоляк розповів про втрати окупантів під Бахмутом і Соледаром / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Збройні сили України мужньо тримають оборону під Бахмутом і Соледаром, завдаючи російським окупантам величезних втрат. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку, проте це точно не тисяча і не дві тисячі ліквідованих загарбників.

"Це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – ред.) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують. Для росіян там принципово треба захопити хоча б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть шалені бої в центрі Соледару", що це "вирішить питання війни та миру" і так "Україна впаде"", - розповів Подоляк 24 каналу.

За його словами, це нонсенс, але для внутрішньої аудиторії російські пропагандисти вже тиждень розповідають казки про те, що окупанти "ефективно просуваються" на Бахмутському і на Соледарському напрямках.

"Що б не брехали росіяни, це не так – окупанти не перехопили ініціативу на цих напрямках, і вони так само воюють, як і раніше – концентрують велику кількість військ на фронті", - запевнив Подоляк.

Він наголосив, що Україна не робить неочікуваних дій на цьому напрямку, Генштаб ЗСУ все пропрацьовує.

"Росіяни сконцентрували там практично все, що в них було боєздатне, включно з залишками контрактної армії, йдеться про спецназ та десантуру, але це "залишки", - розповів Подоляк.

За його даними, там "тьма" зеків, яким байдуже куди йти і як воювати, і ще там є військові з ПВК "Вагнер".

"Тобто Росія сконцентрувала ці війська поряд з Бахмутом та Соледаром. Проте їм не вдається захопити хоча б щось на околицях Бахмуту, тому вони пішли на Соледар ", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП впевнений, що росіянам не вдасться досягти жодного перелому у війні. "Це тяжко. Ми втрачаємо своїх людей, але Росія вже не зможе переламати хід цієї війни", - додав він.

Бої за Соледар

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км. Загарбники намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар. Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається – туди будуть перекинуті додаткові сили. Президент підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і сили.

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