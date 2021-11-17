Діти благали копів про допомогу: на Чернігівщині чоловік на очах у власних чад вбив матір

Підозрюваний зник. Його розшукує поліція.
У селі Кладьківка Чернігівського району Чернігівської області сталася страшна трагедія. Діти стали свідками вбивство власної матері.
Чоловік на очах 4,7 і 9-річної дитини вбив їх 32-річну матір і свою дружину.
Під час знущань діти дзвонили в поліцію і просили допомоги у копів, але не змогли пояснити правильно адресу, а ті, в свою чергу, не змогли їх вчасно знайти.
Як повідомили у Нацполіції Чернігівської області, вбивство сталося в ніч на 14 Листопада.
"Напередодні о 20:00 в поліцію зателефонувала дитина і повідомила, що тато б'є маму. Однак неповнолітня не назвала точну адресу. На місце події прибули правоохоронці, які обійшли кілька будинків, проте не знайшли фактів насильства. Поліцейські кілька разів передзвонювали на мобільний телефон, з якого надійшов виклик на 102, адже вулиці з такою назвою в селі не існує. Також в населеному пункті переважно відсутні таблички з назвами вулиць, що ускладнювало пошук", - сказано в повідомленні.
Все стало явним о 1:35 ночі. У поліцію зателефонував чоловік і повідомив, що його сусід вбив співмешканку. Копи виявили тіло жінки з ознаками насильства.
За цей час вбивця зник з місця злочину. Однак поліція заочно повідомила йому про підозру у вбивстві і оголосила його в загальнодержавний розшук.
Відзначається, що підозрюваного звуть Сергій Анатолійович Хаустов. Він 1977 року народження.
Нагадаємо, в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.
Також раніше в Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.
Місяць тому набув чинності вирок суду щодо чоловіка через домашнє насильство. Якби його не просто оштрафували, а відправили до в'язниці, то життя двох людей можна було б врятувати.
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