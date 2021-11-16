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Звинувачений у згвалтуванні Мерилін Менсон годинами мучив колишніх дівчат у звуконепроникній камері

16 листопада 2021, 14:29

Артист у своєму будинку створив одиночну камеру для "поганих дівчаток".

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У "кімнаті для поганих дівчаток" Менсон тримав своїх жертв годинами / instagram.com/marilynmanson

Американський рок-виконавець Мерилін Менсон опинився в центрі скандалу через обладнання в його будинку "кімнати для поганих дівчаток".

Про це розповіли журналістам з Rolling Stone колишні дівчата музиканта, що звинувачували Менсона у фізичному та психологічному насильстві, а також просто наближені до нього.

Музикант орендує будинок у Західному Голлівуді, який раніше служив звукозаписною студією. В одній з кімнат є тісна комірчина з звуконепроникного скла, в якій Менсон час від часу замикав своїх "жертв". Він називав її "кімнатою для поганих дівчаток".

Колишня дівчина артиста, Ешлі Морган Смітлайн, зазначила, що Менсон міг тримати її під замком годинами, коли вони зустрічалися.

"Спочатку це було досить забавно. Потім він став використовувати кімнату, як покарання. Навіть коли я кричала, як божевільна, мене ніхто не чув. Спочатку ти намагаєшся боротися, і він насолоджується твоїми муками. Потім я навчилася не робити цього, щоб не доставляти йому задоволення. Я просто замикалась у собі", - розповіла Смітлайн.

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Сам Менсон неодноразово згадував про існування цієї одиночної камери в його будинку:

"Якщо хтось поводиться погано, я можу замкнути його там. Вона (кімната) звуконепроникна".

Примітно, що незважаючи на численні свідчення від його жертв, Мерилін Менсон вперто заперечує будь-які звинувачення, відзначаючи, що його колишні партнери плутають реальну людину зі сценічним образом.

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Раніше неприємний інцидент стався за участю іншої американської артистки. Співачка Софія Уриста помочилася на фаната прямо під час концерту.

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