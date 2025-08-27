Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Після першої години ночі в Сумах пролунало близько десяти вибухів. Пізніше щонайменше три було чутно в Охтирці.

Армія РФ вдарила по Сумах і Охтирці / Колаж: Главред, фото: ДСНС, 126 окрема бригада ТРО

Коротко:

РФ атакувала Сумщину дронами

Влучань у житлові квартали немає

У Сумах є проблеми зі світлом і водопостачанням

У ніч на 27 серпня в Сумах та Охтирці було чути звуки вибухів. У деяких районах Сум зникло світло. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів.

Вибухи на Сумщині прогриміли після першої години ночі, передає Суспільне. Було чутно близько десяти вибухів. Пізніше щонайменше три прогриміло в Охтирці.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив удари по Сумській громаді, зазначивши, що ворог бив безпілотниками.

"Ворог завдав масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади Попередньо, без жертв. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, працюють аварійні служби", - написав він у Telegram.

Суспільне з посиланням на Сумську ОВА пише, що внаслідок масованої атаки на Суми пошкоджено об'єкти інфраструктури, працюють аварійні служби.

За інформацією в. о. міського голови Артема Кобзаря, влучань у житлові квартали немає.

Через часткову відсутність світла в Сумах містом курсують лише автобуси, повідомили в КП "Електроавтотранс".

Крім того, є проблеми з водою. Сьогодні в Сумах вода подаватиметься зі зниженим тиском за графіком: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

"Через знеструмлення підкачувальних насосів водопостачання верхніх поверхів багатоповерхівок буде відсутнє. Подача води у звичайному режимі відновиться після стабілізації енергопостачання", - повідомили в КП "Міськводоканал".

Як писав Главред, у ніч на 25 серпня російські окупаційні війська завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Зафіксовано щонайменше 10 влучень, загорілися житлові будинки.

У ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Місцева влада та поліція розповіли про наслідки атаки.

Уранці 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 17 осіб, серед них - шестеро дітей. Відомо також про жертви, серед них - однорічна дитина.

Російська окупаційна армія запускає ракети "Калібр" по Україні максимум один раз на місяць. Загалом наразі використання кораблів в акваторії Чорного моря для росіян доволі ускладнене завдяки діям українських сил і союзників. Про це заявив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

