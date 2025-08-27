РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла

Коротко:
- Росія завдала масованого удару по Полтавській області
- Постраждало підприємство енергетичного сектору
- Електропостачання вже відновлено, постраждалих немає
Унаслідок російського масованого удару вночі 27 серпня на території енергетичного підприємства в Полтавській області спалахнула пожежа. Частина споживачів залишилася без світла.
Про подробиці російської атаки розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут.
"Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавську область. Зафіксовано падіння уламків і прямі влучання в Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору", - написав він у Telegram.
Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі.
За словами Когута, побутові та юридичні споживачі були без електропостачання.
"На даний момент (8:15 ранку - ред.) пожежі локалізовані, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив глава ОВА.
Коли чекати ракетного удару - думка експерта
Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що російська окупаційна армія запускає ракети "Калібр" по Україні максимум один раз на місяць. Загалом, наразі використання кораблів в акваторії Чорного моря для росіян доволі ускладнене завдяки діям українських сил і союзників.
За його словами, ситуація в Чорному морі залишається динамічною, але контрольованою.
Зазначимо, що, згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, востаннє окупанти атакували Україну крилатими ракетами з акваторії Чорного моря в ніч на 21 серпня. Тоді армія РФ застосувала 614 засобів повітряного нападу, зокрема 14 "Калібрів".
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 27 серпня в Сумах і Охтирці було чути звуки вибухів. У деяких районах Сум зникло світло. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів.
Через часткову відсутність світла в Сумах містом курсують лише автобуси, повідомили в КП "Електроавтотранс".
Крім того, є проблеми з водою. Сьогодні в Сумах вода подаватиметься зі зниженим тиском за графіком: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.
У ніч на 25 серпня російські окупаційні війська також завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Зафіксовано щонайменше 10 влучань, загорілися житлові будинки.
Масована атака на Україну: РФ запустила 574 дрони і 40 ракет, деталі
"Божевільний антирекорд": Зеленський розкрив подробиці нічної атаки РФ
РФ накопичила ракет і дронів: ворог готується до нових масованих атак
