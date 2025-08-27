РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла

Внаслідок атаки дронів було пошкоджено адміністративну будівлю, транспортні засоби та обладнання.

https://glavred.net/war/rf-udarila-po-poltavshchine-gorelo-predpriyatie-energetiki-chast-goroda-byla-bez-sveta-10693040.html Посилання скопійоване

У Полтавській області пошкоджено об'єкт енергетики та адмінбудівлю / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія завдала масованого удару по Полтавській області

Постраждало підприємство енергетичного сектору

Електропостачання вже відновлено, постраждалих немає

Унаслідок російського масованого удару вночі 27 серпня на території енергетичного підприємства в Полтавській області спалахнула пожежа. Частина споживачів залишилася без світла.

Про подробиці російської атаки розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

відео дня

"Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавську область. Зафіксовано падіння уламків і прямі влучання в Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору", - написав він у Telegram.

Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі.

За словами Когута, побутові та юридичні споживачі були без електропостачання.

"На даний момент (8:15 ранку - ред.) пожежі локалізовані, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив глава ОВА.

Коли чекати ракетного удару - думка експерта

Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що російська окупаційна армія запускає ракети "Калібр" по Україні максимум один раз на місяць. Загалом, наразі використання кораблів в акваторії Чорного моря для росіян доволі ускладнене завдяки діям українських сил і союзників.

За його словами, ситуація в Чорному морі залишається динамічною, але контрольованою.

Зазначимо, що, згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, востаннє окупанти атакували Україну крилатими ракетами з акваторії Чорного моря в ніч на 21 серпня. Тоді армія РФ застосувала 614 засобів повітряного нападу, зокрема 14 "Калібрів".

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 серпня в Сумах і Охтирці було чути звуки вибухів. У деяких районах Сум зникло світло. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів.

Через часткову відсутність світла в Сумах містом курсують лише автобуси, повідомили в КП "Електроавтотранс".

Крім того, є проблеми з водою. Сьогодні в Сумах вода подаватиметься зі зниженим тиском за графіком: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

У ніч на 25 серпня російські окупаційні війська також завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Зафіксовано щонайменше 10 влучань, загорілися житлові будинки.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред