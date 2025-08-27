Рус
РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла

Анна Ярославська
27 серпня 2025, 10:31оновлено 27 серпня, 11:01
Внаслідок атаки дронів було пошкоджено адміністративну будівлю, транспортні засоби та обладнання.
Рятувальники, пожежа!
У Полтавській області пошкоджено об'єкт енергетики та адмінбудівлю / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • Росія завдала масованого удару по Полтавській області
  • Постраждало підприємство енергетичного сектору
  • Електропостачання вже відновлено, постраждалих немає

Унаслідок російського масованого удару вночі 27 серпня на території енергетичного підприємства в Полтавській області спалахнула пожежа. Частина споживачів залишилася без світла.

Про подробиці російської атаки розповів голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Цієї ночі ворог масовано атакував Полтавську область. Зафіксовано падіння уламків і прямі влучання в Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору", - написав він у Telegram.

Крім того, пошкоджено адміністративну будівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі.

За словами Когута, побутові та юридичні споживачі були без електропостачання.

"На даний момент (8:15 ранку - ред.) пожежі локалізовані, електропостачання відновлено. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив глава ОВА.

Коли чекати ракетного удару - думка експерта

Представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що російська окупаційна армія запускає ракети "Калібр" по Україні максимум один раз на місяць. Загалом, наразі використання кораблів в акваторії Чорного моря для росіян доволі ускладнене завдяки діям українських сил і союзників.

За його словами, ситуація в Чорному морі залишається динамічною, але контрольованою.

Зазначимо, що, згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, востаннє окупанти атакували Україну крилатими ракетами з акваторії Чорного моря в ніч на 21 серпня. Тоді армія РФ застосувала 614 засобів повітряного нападу, зокрема 14 "Калібрів".

РФ вдарила по Полтавщині: горіло підприємство енергетики, частина міста була без світла
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 серпня в Сумах і Охтирці було чути звуки вибухів. У деяких районах Сум зникло світло. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів.

Через часткову відсутність світла в Сумах містом курсують лише автобуси, повідомили в КП "Електроавтотранс".

Крім того, є проблеми з водою. Сьогодні в Сумах вода подаватиметься зі зниженим тиском за графіком: з 5:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00.

У ніч на 25 серпня російські окупаційні війська також завдали масованого удару дронами по території Сумської та Роменської громад. Зафіксовано щонайменше 10 влучань, загорілися житлові будинки.

війна в Україні дрони новини України війна Росії та України атака дронів
