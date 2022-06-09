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Війська РФ застрягли на кордоні Херсонщини та Миколаївщини: загрози захоплення Одеси немає - Жданов

9 червня 2022, 05:10

Одесі не загрожують висадка російського морського десанту і захоплення військами, проте по місту можуть наноситися ракетні удари, вважає Олег Жданов.

Одеса Жданов
Не можна сказати, що війська РФ просунуться навіть до Миколаєва, не кажучи вже про Одесу – Жданов / Колаж Reuters, Главред

Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують. Однак ворог, як і раніше, може наносити по місту ракетні удари. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

У ефірі Україна 24 він розповів про те, що загрози захоплення Одеси наразі немає. Росія не зможе висадити морський десант або забезпечити просування сухопутних військ, які зав'язли на кордоні Миколаєвщини та Херсонщини, де її блокують. Окупанти не можуть рухатися навіть до Миколаєва.

читайте такожЯкщо Росія кине десант на Зміїний, вона може спробувати захопити Одесу та Молдову - Жданов"Одесі нічого не загрожує з приводу висадки десанту і проходження сухопутного угруповання. Сухопутне угруповання застрягло на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. Там його блокують. Немає тенденцій до руху навіть у напрямку Миколаєва, не кажучи вже про Одесу", - пояснив експерт.

Також він дав скептичну оцінку відкриттю "зелених коридорів" для вивезення продовольства з Одеської або Миколаївської областей. Чорноморську акваторію замінувала Росія, і наразі цинічно каже, що розмінування нібито повинна проводити Україна.

"Питання "зелених коридорів" для вивезення продовольства з одеських портів, або з портів Одеської та Миколаївської областей - не таке вже реалістичне. Акваторію Чорного моря не ми мінували. Акваторію мінувала Російська Федерація. Нам необхідно буде знищити міни на всій цій акваторії", - підкреслив Олег Жданов.

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Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня сказав, що армія України не може перейти до повномасштабних контрнаступальних дій через брак військової техніки. У окупантів РФ серйозна перевага в озброєннях, у той час, коли українська держава прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ЗСУ для контрнаступу на зайняті військами РФ позиції знадобиться багато зброї. У тому числі сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Крім того, знадобиться формування 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. Українські військові тотально поступаються в артилерійській потужності армії РФ на Донбасі. Без постачань потрібної кількості озброєнь ЗСУ складно зупинити атаки російських військ, не кажучи вже про початок контрнаступальної військової операції.

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Миколаївська область Херсонська область Олег Жданов новини Одеси війна Росії та України
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