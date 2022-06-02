Нацгвардійці полонили у Сєвєродонецьку 6 окупантів: журналіст розповів про тяжкі бої у місті

Захисники України полонили у Сєвєродонецьку 6 окупантів з так званої "ЛНР"/ Facebook Юрій Бутусов

Українські військові під час боїв у Сєвєродонецьку на Луганщині у середу, 1 червня, захопили у полон шістьох загарбників з так званої "ЛНР".

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов у Facebook. Він зазначив, що росіяни кинули загін окупантів в лобову атаку.

"Вчора (1 червня – ред.) бійці Нацгвардії захопили 6 полонених зі складу 2-і мотострілецької бригади ЗС РФ – Вячеслав Сотников, Вадим Махлай, Артьом Оливинський, Андрій Сарафанов, Ілля Хвостіков, Юрій Уразовський. Усі вони мобілізовані з Луганської області, їх кинули в лобову атаку", – написав журналіст.

Він розповів, що українські бійці розгромили російський штурмовий загін, при цьому командири загону окупантів загинули. Побачивши це, шестеро окупантів вирішили самі здатися в полон.

Бутусов також нагадав, що раніше захисники України взяли у полон також російських загарбників зі складу штурмового загону 7-ї мотострілецької бригади.

Бої за Сєвєродонецьк

Журналіст зазначив, що наразі російські окупанти зайняли більшу частину Сєвєродонецька. Захисники України продовжують обороняти місто і виконують складні завдання, незважаючи на важку обстановку, яка там склалася.

Він також повідомив, що артилерія військ РФ постійно обстрілює обидва мости через Сіверський Донець.

"Фотографії цих двох мостів почали викладати керівники нашої влади, фотографію у якому стані знаходиться основний Синецький міст виклав голова Військової адміністрації Сергій Гайдай. Також фото мостів викладають журналісти зарубіжних інформагенцій. І ніхто не називає у владі це "корегуванням вогню", звичайно, це загальнодоступна реальність", – наголосив Бутусов.

Один з мостів у Сєвєродонецьку/ Facebook Юрій Бутусов

Яку зброю окупанти застосовують в Сєвєродонецьку

За словами журналіста, російські загарбники використовують у місті артилерію, міномети калібром до 240 мм, танки і легку бронетехніку. Проте українські бійці героїчно протистоять атакам ворога.

У місті продовжуються важкі бої, загарбники намагаються швидше захопити Сєвєродонецьк.

"Причини швидкого заходу та просування противника у Сєвєродонецьку не мають викликати подиву, про це багато разів попереджалося", – водночас зазначив журналіст.

Ситуація у Сєвєродонецьку

Нагадаємо, ще 1 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька. За його словами, частина українських військ відійшла на вигідніші, заздалегідь підготовлені позиції, ще частина – продовжує бої всередині міста.

При цьому, за словами Гайдая, зруйнована майже вся критична інфраструктура, пошкоджено 90% житлового фонду, з цього більше половини не підлягає відновленню.

Як повідомляли в Офісі президента, у Сєвєродонецьку не припиняється запекле протистояння. Проте промзона міста залишається під контролем Збройних сил України.

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