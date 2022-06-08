ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині, РФ йде в наступ лише на одному напрямку – розвідка Британії

ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині, РФ йде в наступ лише на одному напрямку/ Reuters

Україна успішно контратакує у Херсонській області. Серед успіхів, яких уже вдалося досягти на південному заході області – повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.

Успіх українських військових у контратаці в регіоні відмітила розвідка Міноборони Великої Британії. Про це йдеться в огляді відомства.

При цьому зазначається, що російські війська зараз зосередили свій наступ лише на центральному секторі Донбасу. А на усіх інших напрямках фронту окупанти залишаються в обороні.

Також у британській розвідці кажуть, що росіяни здійснюють спроби атакувати Сєвєродонецький котел з трьох напрямків, але захисники України тримають оборону.

"Малоймовірно, що за останні 24 години будь-яка сторона набула значних успіхів", – зазначається у повідомленні.

У розвідці повідомляють, що на окупованих територіях Херсонської області загарбники вводять російський рубль як законний платіжний засіб. Також вони планують впровадити російську програму і мову в школах, і для цього вже наймають російських вчителів.

"Росія, швидше за все, стверджуватиме про окупацію Херсона як про свідчення покращення управління та рівня життя українського народу", – звернули увагу в британському Міноборони.

Так як фронт окупованої зони зараз простягається на відстань понад 500 кілометрів, то обидві сторони мають схожі проблеми в підтримці лінії оборони. Доводиться одночасно з оборонними діями звільняти боєздатні бойові підрозділи для проведення наступальних дій.

Раніше повідомлялося, що Росія почала відводити свої війська із частини Запорізької області. Проте поки що невідомо, куди саме рухаються відведені російські сили.

Нагадаємо, як розповіли у Генштабі ЗСУ, українські воїни відкинули ворога на Сєверодонецькому, Лиманському та Бахмутському напрямках. Захисники України лише за добу знищили 3 ворожі танки, 5 артсистем та 13 одиниць автомобільної техніки на Донбасі.

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