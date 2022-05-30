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Макрон мляко відреагував на вбивство окупантами французького журналіста в Україні

30 травня 2022, 19:27

Макрон розповів, що французький журналіст був на борту гуманітарного автобуса разом з цивільними.

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Фото Reuters

У Луганській області російські загарбники обстріляли броньований евакуаційний транспорт. В результаті загинув французький журналіст Фредерік Леклерк, який працював на телеканалі BFMTV.

Президент Франції Емануель Макрон відреагував на загибель журналіста. Макрон написав, що Леклерк "приїхав в Україну, щоб показати реальність війни".

"Я поділяю біль сім'ї, родичів і колег Фредеріка Леклерка, яким висловлюю свої співчуття. Тим, хто виконує складну місію інформування військових дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції", – сказав Макрон.

Макрон розповів, що французький журналіст був на борту гуманітарного автобуса разом з цивільними, які були змушені тікати, рятуючись від російських бомб, він був смертельно застрелений.

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Що відомо про загиблого журналіста

Фредерік Леклерк Імхофф - французький журналіст, оператор і фотограф. Він працював на телеканалі BFMTV. Медійник писав матеріали не тільки в Луганській області, а й в інших регіонах України.

У Миколаївській області журналіст спільно зі своїми колегами робив сюжет про заблоковане зерно в українських портах.

Відомо, що броньований транспорт приїхав, щоб евакуювати 10 мирних жителів Луганської області. Однак російські окупанти вирішили відкрити вогонь по машині.

Французький журналіст, акредитований для роботи над своїм матеріалом, отримав смертельне поранення в шию.

Поліцейського, який також перебував у машині, врятувала каска.

Через обстріл автомобіля голова обласної Військової адміністрації офіційно оголосив про зупинку евакуації.

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