Журналісти Reuters потрапили під обстріл біля Сєвєродонецька

На Донбасі обстріляли журналістів / Фото УНІАН

На Донбасі в районі Сєвєродонецька під обстріл потрапили журналісти Reuters, які їхали на машині проросійських бойовиків.

За інформацією Reuters, фотограф Олександр Єрмоченко та оператор Павло Клімов прямували з Рубіжного до Сєвєродонецька в автомобілі, який їм надали окупаційні сили. У результаті обстрілу загинув водій, а журналісти отримали поранення.

Reuters не вдалося відразу встановити особу водія, якого бойовики дали агентству для поїздки. Міністерство оборони України не відповіло на телефонний дзвінок з проханням прокоментувати інцидент.

Єрмоченко і Климов були доставлені до лікарні в Рубіжному, де їм була надана перша допомога: у Єрмоченка - невелике осколкове поранення, у Климова - перелом руки.

"Reuters висловлює свої найглибші співчуття родині водія у зв'язку з їхньою втратою", - йдеться в заяві.

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Війна в Україні

За даними Генштабу ЗСУ станом на 2 червня, втрати Росії в Україні склали 30 850 чоловік особового складу.

Як повідомляв Главред, захисники України розбили батальйонну тактичну групу армії РФ, яка намагалася наступати в районі села Інгулець на Херсонщині. Там окупанти втратили десятки одиниць техніки і не менше сотні людей убитими.

2 червня в РФ офіційно підтвердили ліквідацію бійцями ЗСУ в Луганській області льотчика і генерал-майора російських окупантів Канамата Боташева.

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