Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін може втратити можливість воювати далі вже за декілька місяців - експерт

Андрій Ганчук
24 серпня 2025, 15:35
205
Можливий перелом у війні призведе до швидких наслідків, вважає Володимир Огризко.
Путін, війська РФ
Якщо Україна завдаватиме ефективних ударів по Росії, Путін у найближчому майбутньому втратить можливість вести війну - експерт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне:

  • За декілька місяців Путін міг би позбутися інструментів ведення війни
  • Щоб зупинити Путіна, мають спрацювати декілька сценаріїв
  • Путін має зрозуміти, що він один у війні проти України

Глава Кремля Володимир Путін може вже за декілька місяців позбутися інструменту для ведення війни проти України, якщо у Сил оборони в найближчому майбутньому з'являться потужні засоби ураження, якими можна буде зламати російську військову та енергетичну інфраструктуру. Тоді перелом у війні обернеться швидкими наслідками. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

Як Путін може втратити можливість воювати

В інтерв'ю Главреду дипломат розповів, що якщо Путін і надалі відмовлятиметься від припинення вогню, а Україна отримає потужне озброєння і завдасть Росії серйозної шкоди, вже за декілька місяців Москва втратить здатність вести війну.

відео дня

"Якщо зараз Путін усіма силами відмовлятиметься від припинення вогню, якщо в нас з'являться нові потужні засоби ураження, і якщо впродовж найближчих місяців ми зможемо поламати російську військову та енергетичну інфраструктуру, то Путін уже за декілька місяців не матиме можливості вести війну. При цьому він знатиме, що ми не скорочуємо чисельність своєї армії, а, навпаки, зміцнюємо її разом з американськими та європейськими партнерами. Адже Зеленський у Вашингтоні зробив дуже грамотний тактичний хід, коли сказав Трампу: "Ти хочеш заробляти? Ось тобі пакет на 100 мільярдів доларів. Давай, ми готові купувати за європейські гроші твою зброю", - каже Огризко.

Крім того, на його думку, було б дуже добре, якби зброя оплачувалася із заморожених російських активів.

"Звичайно, було б вищим пілотажем, якби ці 100 мільярдів були не європейськими, а замороженими російськими активами, які зараз перебувають у європейців. Тому нам важливо переконати європейців не витрачати їхні гроші, які будуть корисними для їхніх власних потреб, а згадати, що в їхніх банках лежить купа російських грошей, тож краще знайти 1001 юридичну підставу, щоб усе це було конфісковано в Росії і передано американцям в обмін на ту зброю, яка потрібна Україні. Ось і все", - додав Огризко.

Експерт вважає, що подібні події показали б Путіну, що він один у війні проти України.

"Такі процеси показали б Путіну, що він один. Ну, добре, з Китаєм. А коли Путін один проти всього цивілізованого світу, навіть при тому, що США нібито і підтримують його, але все одно стають на бік цивілізованих країн, шансів на продовження війни у нього немає. А якщо так, то у нас з'являються зовсім інші можливості для переговорів і примусу Росії до того, що нам потрібно. Адже якщо зараз ми вийдемо на стратегічний паритет із Росією в питаннях озброєння, нам навіть ядерна зброя не буде потрібна, тому що конвенційною зброєю ми зможемо знищити все, що треба. Тактична ядерна зброя - це дуже страшно, але якщо в одну точку летить 5-10 "Фламінго", то за потужністю вибуху вони мало чим відрізнятимуться від застосування тактичної ядерної зброї", - уточнив Огризко.

Дивіться відео, в якому Огризко назвав один зі сценаріїв подальшого перебігу війни:

"Може з'явитися розуміння, що краще відповзти назад"

Тоді, на думку дипломата, Путін може дійти висновку, що краще просуватися до завершення війни.

"Тому зараз ми підійшли до дуже важливого моменту, коли перелом у війні може мати дуже швидкі наслідки. І тому в Путіна навіть без ножа за нашою спиною може з'явитися розуміння, що краще відповзти назад, відбудувати зруйноване і заплатити контрибуцію, ніж побачити на власні очі, як його режим впаде під його ж ногами", - наголосив Володимир Огризко.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, адміністрація Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition. Їхня дальність становить до 450 кілометрів.

У Путіна два сценарії проти України, написали журналісти The Times. Зокрема, очільник Кремля може прагнути завершити війну на своїх умовах, але й готовий її продовжувати.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у нібито зриві переговорів Росії та України. Також він "поскаржився" на Зеленського, який вимагає зустрічі з Путіним.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Володимир Огризко війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

18:18Світ
За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера Херсону

За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера Херсону

18:07Україна
Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

17:21Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипало

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

Один предмет "з’їдає" швидкість Wi-Fi вдома: куди потрібно переставити роутер

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

Останні новини

18:18

Коли може закінчитися війна в Україні: у США зробили новий прогноз

18:07

За три роки змінився до непізнаваності: з російського полону звільнили ексмера ХерсонуВідео

18:00

Не тільки День незалежності: Софія Ротару заговорила про важливе

17:41

Гороскоп на завтра 25 серпня: Овнам - підстава, Стрільцям - великий прибуток

17:28

Звідки англійська мова: як мова одного острова підкорила світ

В України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – ОгризкоВ України з’явилися два козирі, здатні змінити хід війни – Огризко
17:21

Контратакували та звільнили три населені пункти: ЗСУ мають успіхи на фронті

16:52

Зникнення бджіл: чи чекає людство на катастрофу

16:50

Україна б'є по РФ далекобійними ракетами, США дозволу не давали - Зеленський

16:42

Кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк повернувся додому з російського полону

Реклама
16:39

Україна та Росія провели новий обмін полоненими - хто повернувся додому

16:38

З відомою українською блогеркою стався нещасний випадок у горах

16:18

Синоптик розповів, чи повернеться спека в Україну до кінця літа

15:43

Вперше за 10 років: як українські гімнастки вразили результатом на чемпіонаті світу

15:35

Путін може втратити можливість воювати далі вже за декілька місяців - експертВідео

15:30

Росіяни потрапили в пастку на "гарячому" напрямку: як зараз діють ЗСУ

15:28

"Подарунки" до Дня Незалежності: ЗСУ вдарили по багатьох регіонах РФ, що стало ціллюВідео

15:00

"Свято нашої свободи": як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності

14:44

Лавров вибухнув новою заявою щодо зустрічі Зеленського і ПутінаВідео

14:36

Озимий часник цього не любить: садівниця відкрила секрет ідеальної грядки на зимуВідео

14:35

Де помилка на малюнку із заходом сонця: тільки одиниці вгадають

Реклама
14:24

Які країни стануть гарантами безпеки для України - названо умови та роль Китаю

14:07

Головні тренди осені 2025: стиль, що поєднує класику та авангард

13:46

Повітряний щит Росії дає тріщину: експерт розповів, що може зламати ППО ворога

13:42

Розвал Росії та завершення війни: експерт зробив цікавий прогноз

13:22

7 речей для осені 2025: як створити бездоганний гардероб

13:01

У Путіна два сценарії проти України, щодо поступок Кремля є питання - The Times

12:37

Китайський гороскоп на завтра 25 серпня: Півням - проблеми у стосунках, Мавпам - завантаженість

12:37

Україна може повернути всі окуповані території без бою - боєць ГУР назвав умову

12:25

Несподівана знахідка у Дністрі: рибалка зловив рідкісну рибу, яка здивувала мережу

12:24

Любовний гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

12:21

Велика історія зеленої банкноти: як долар завоював світ

11:54

Перший сніг і морози в серпні: які регіони України вже засипалоВідео

11:22

Речі, що змінили світ: несподівана історія повсякденних предметів

11:18

Росія наполягає на Донбасі: ЗМІ розкрили умову, за якої Україна може погодитися

11:15

Фінансовий гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

11:13

Популярному українському акторові відірвало палець - що сталося

11:06

США блокують удари України по Росії: у WSJ дізналися деталі

10:03

Гривня тримає удар, але євро підкине сюрприз: банкір назвав курс до кінця літа

10:02

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

10:00

"Таємно допомагав Україні разом з урядом": Катерина Бужинська розповіла правду про свого чоловіка-іноземцяЕксклюзив

Реклама
09:57

Чому зупинка війни - це буде рішення не ПутінаПогляд

09:09

Дрони "запалюють" російські тили: безпілотники атакували важливий порт РФ і не тількиВідео

08:57

Путін проти миру в Україні: у США назвали мету Росії

08:49

Карта Deep State онлайн за 24 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:38

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня: Тельцям - глухий кут, Рибам потрібна порада

08:00

Україна отримає від Трампа понад 3 тисячі ракет з ударом до 450 км - ЗМІ

07:10

Де три відмінності між хлопцями, які грають на волинці: тільки найуважніші помітять

06:49

Смерть пропагандиста Вишинського: як приятель моєї юності став зрадникомПогляд

05:30

Нові двері відкриються для чотирьох знаків зодіаку 24 серпня: хто в списку

04:35

10 слів, які дратують філологів: деякі з них можна дуже часто почути від українцівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія Ротару
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти