Путін може втратити можливість воювати далі вже за декілька місяців - експерт

Можливий перелом у війні призведе до швидких наслідків, вважає Володимир Огризко.

https://glavred.net/world/putin-mozhet-poteryat-vozmozhnost-voevat-dalshe-uzhe-cherez-paru-mesyacev-ekspert-10692236.html Посилання скопійоване

Якщо Україна завдаватиме ефективних ударів по Росії, Путін у найближчому майбутньому втратить можливість вести війну - експерт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне:

За декілька місяців Путін міг би позбутися інструментів ведення війни

Щоб зупинити Путіна, мають спрацювати декілька сценаріїв

Путін має зрозуміти, що він один у війні проти України

Глава Кремля Володимир Путін може вже за декілька місяців позбутися інструменту для ведення війни проти України, якщо у Сил оборони в найближчому майбутньому з'являться потужні засоби ураження, якими можна буде зламати російську військову та енергетичну інфраструктуру. Тоді перелом у війні обернеться швидкими наслідками. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

Як Путін може втратити можливість воювати

В інтерв'ю Главреду дипломат розповів, що якщо Путін і надалі відмовлятиметься від припинення вогню, а Україна отримає потужне озброєння і завдасть Росії серйозної шкоди, вже за декілька місяців Москва втратить здатність вести війну.

відео дня

"Якщо зараз Путін усіма силами відмовлятиметься від припинення вогню, якщо в нас з'являться нові потужні засоби ураження, і якщо впродовж найближчих місяців ми зможемо поламати російську військову та енергетичну інфраструктуру, то Путін уже за декілька місяців не матиме можливості вести війну. При цьому він знатиме, що ми не скорочуємо чисельність своєї армії, а, навпаки, зміцнюємо її разом з американськими та європейськими партнерами. Адже Зеленський у Вашингтоні зробив дуже грамотний тактичний хід, коли сказав Трампу: "Ти хочеш заробляти? Ось тобі пакет на 100 мільярдів доларів. Давай, ми готові купувати за європейські гроші твою зброю", - каже Огризко.

Крім того, на його думку, було б дуже добре, якби зброя оплачувалася із заморожених російських активів.

"Звичайно, було б вищим пілотажем, якби ці 100 мільярдів були не європейськими, а замороженими російськими активами, які зараз перебувають у європейців. Тому нам важливо переконати європейців не витрачати їхні гроші, які будуть корисними для їхніх власних потреб, а згадати, що в їхніх банках лежить купа російських грошей, тож краще знайти 1001 юридичну підставу, щоб усе це було конфісковано в Росії і передано американцям в обмін на ту зброю, яка потрібна Україні. Ось і все", - додав Огризко.

Експерт вважає, що подібні події показали б Путіну, що він один у війні проти України.

"Такі процеси показали б Путіну, що він один. Ну, добре, з Китаєм. А коли Путін один проти всього цивілізованого світу, навіть при тому, що США нібито і підтримують його, але все одно стають на бік цивілізованих країн, шансів на продовження війни у нього немає. А якщо так, то у нас з'являються зовсім інші можливості для переговорів і примусу Росії до того, що нам потрібно. Адже якщо зараз ми вийдемо на стратегічний паритет із Росією в питаннях озброєння, нам навіть ядерна зброя не буде потрібна, тому що конвенційною зброєю ми зможемо знищити все, що треба. Тактична ядерна зброя - це дуже страшно, але якщо в одну точку летить 5-10 "Фламінго", то за потужністю вибуху вони мало чим відрізнятимуться від застосування тактичної ядерної зброї", - уточнив Огризко.

Дивіться відео, в якому Огризко назвав один зі сценаріїв подальшого перебігу війни:

"Може з'явитися розуміння, що краще відповзти назад"

Тоді, на думку дипломата, Путін може дійти висновку, що краще просуватися до завершення війни.

"Тому зараз ми підійшли до дуже важливого моменту, коли перелом у війні може мати дуже швидкі наслідки. І тому в Путіна навіть без ножа за нашою спиною може з'явитися розуміння, що краще відповзти назад, відбудувати зруйноване і заплатити контрибуцію, ніж побачити на власні очі, як його режим впаде під його ж ногами", - наголосив Володимир Огризко.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, адміністрація Трампа схвалила продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition. Їхня дальність становить до 450 кілометрів.

У Путіна два сценарії проти України, написали журналісти The Times. Зокрема, очільник Кремля може прагнути завершити війну на своїх умовах, але й готовий її продовжувати.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Захід у нібито зриві переговорів Росії та України. Також він "поскаржився" на Зеленського, який вимагає зустрічі з Путіним.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред